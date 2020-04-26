Жителям Орла и ближайших районов предлагается очень удобный сервис по обзору и анализу всех банковских учреждений Орла. «Банки Орла» — это проект, который специализируется на систематизации организаций, осуществляющих банковскую деятельность как в Орле, так и в Орловской области.

На одном сайте собрана информация о всех действующих и уже неработающих банках, о продуктах, которые они предлагают.

Все сведения, представленные на сайте, постоянно проверяются на актуальность. Навигация удобна и наглядна, информация структурирована в блоки, чтобы посетитель сайта сразу смог найти ответ на свой вопрос.

На сайте orelbanks возможно сделать сравнительную подборку банковских вкладов и кредитов для частных лиц, причем кредитные продукты разделены по видам на:

* ипотечные

* военная ипотека

* потребительские

* кредитные карты

* автокредиты

Для организаций можно осуществить сравнительный анализ кредитов для бизнеса и услуг по открытию и ведению счета (РКО). Данные выгружаются в виде информативной таблицы с сортировкой по заданным параметрам.

Отдельный раздел посвящен обмену валют, с указанием текущих обменных курсов и контактными данными банков. Этот сервис полезен путешественникам, командировочным, организациям — можно выбрать пункт обмена и сразу заказать там необходимую сумму валюты.

Важная информация находится в разделе «Финансовый рынок». Множество клиентов заинтересованы в сбережении и накоплении средств, а банковские депозиты уже не так привлекательны, как раньше. Поэтому на первое место выходят финансовые и страховые продукты, приносящие большую доходность. Для банковских учреждений очень выгодно работать с потенциальными инвесторами, потому что непосвященному сложно разобраться в разнообразии финансовых и страховых продуктов.

Для удобства пользователей был добавлен раздел «Юридические услуги», таким образом, в одном месте можно найти сразу всю необходимую информацию.

Если возникают любые вопросы, на портале реализован удобный функционал «Вопрос-ответ», ответы дают квалифицированные специалисты в разных областях.

Важно упомянуть, что Интернет-портал «Банки Орла» предлагает разместить справочную информацию о банке или финансовой организации совершенно бесплатно. Нужно заполнить информационную форму на сайте, и отправить ее по электронной почте.

Портал предлагает рекламные публикации, которые помогут привлечь новых клиентов благодаря тому, что сайт активно посещается — до 60 000 просмотров в сутки. Для активных рекламодателей предусмотрена система скидок.