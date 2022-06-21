Как начать инвестировать в криптовалюты?

Ошеломляющий рост стоимости криптовалюты сделал ее привлекательным активом для инвестирования. Одной из самых быстрых криптовалют на рынке является TRON. Поэтому платформа Jookopay выбрала этот токен для создания крупной международной платежной системы b2b и p2p. Инвестиции в TRON на платформе доступны физическим и юридическим лицам.

Преимущества Jookopay

Компания Jookopay официально зарегистрирована. Она получила лицензию на осуществление инвестиционной деятельности на собственной платформе. В штате компании 189 сотрудников, среди которых профессиональные программисты, разработчики платежных систем, специалисты по инвестированию в криптовалюту.

Компания получает прибыль от проводимых на ее платформе транзакций, а инвесторы — от вложенных на Jookopay средств. Все пользователи могут дополнительно зарабатывать на представительской, реферальной и бонусной программах платформы. Менеджеры оказывают им круглосуточную поддержку.

Чтобы стать инвестором на платформе, нужно выполнить всего три действия:

Зарегистрироваться. Процедура занимает 2–3 минуты.

Выбрать тариф из предложенного перечня. Он зависит от суммы инвестиций, которая может варьироваться от $10 до $1 млн, и желаемой доходности в день — в пределах от 1,3% до 5,5%.

Пополнить счет инвестиционного плана.

На платформе есть обучающие курсы, на которых можно не только освоить теорию, но и приобрести практические навыки инвестирования в TRON. Уже через несколько дней занятий реально начать получать первую прибыль.

Jookopay предоставляет инвесторам на выбор два выгодных пакета с разными временными периодами вывода прибыли, без извлечения тела инвестиций:

Прибыль можно выводить уже через 7 дней после пополнения счета на платформе, а возможность забрать инвестиции появляется через месяц. Прибыль доступна для вывода через 30 дней после внесения средств на счет на платформе, а тело инвестиций — через квартал.

У второго пакета процент прибыли выше, чем у первого, ведь долгосрочное инвестирование в криптовалюту всегда позволяет получать более высокий доход.

Выгодная Партнерская программа

Партнерская программа Jookopay позволяет зарабатывать как минимум в два раза больше. Ее участники получают вознаграждение за привлечение на платформу новых инвесторов по специальной реферальной ссылке. Чем больше людей пришло на Jookopay по ссылке, тем выше уровень заработка.

Участником Партнерской программы может стать любой желающий. Потребуется только пройти процедуру регистрации, во время которой нужно создать аккаунт на сайте Jookopay. В Личном кабинете участника программы находится его реферальная ссылка. Там же отображается информация о людях, которые пришли на платформу по этой ссылке, и количество заработанных денег. Заработок можно выводить на банковскую карту, расчетный счет или электронный кошелек.

Участие в Партнерской программе — один из самых эффективных вариантов дополнительного дохода.