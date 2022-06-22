Пʼять українських шелтерів для біженців були обладнані за кошти Rotary Club of Sydney Cove Australian Federation of Ukrainian Organisations

Rotary Club of Sydney Cove, Australian Federation of Ukrainian Organisations спільно з Rotary Club Kyiv International надали допомогу для облаштування в Україні 5 нових шелтерів у місті Золочів для внутрішньо-переміщених осіб. Були придбані ліжка, матраци, постільна білизна, побутова техніка та інше. Всього буде створено 2000 місць для осіб, що втратили або покинули власні домівки через воєнні дії в країні.

“Ми розуміємо, що це є довгостроковою проблемою, тому забезпечення належних умов проживання людей, що залишились без житла через війну стало для Rotary Club of Sydney Cove

Australian Federation of Ukrainian Organisations одним з головних векторів роботи. Сьогодні в Україні більш ніж 8 млн людей втратили свої помешкання та не мають постійного місця проживання. Ми намагаємося створити для них комфортні та безпечні умови перебування”, — прокоментувала Оксана Тюпа.

Нові шелтери приймуть у першу чергу жінок та дітей з тих районів України, де ведуться активні бойові дії. Вони будуть розміщені у комфортних умовах, де є все необхідне, а саме меблі, побутова техніка для зберігання та приготування їжі та інше.

“Ротарі Клаб Київ Інтернешнл дуже вдячний за підтримку. Ми впевнені, що нові шелтери допоможуть українським родина пережити війну у безпечних умовах. Але ми не зупиняємося и продовжуємо створювати нові місця для тих, хто потребує допомоги. Тому закликаємо бізнес та суспільство обʼєднатися для колективного вирішення цієї проблеми”, — сказала Оксана Тюпа, офіційний представник Rotary Club Kyiv International.

Нагадаємо, що сьогодні Україна потрепає від воєних дій. Через постійні бомбардування кожний шостий мешканець втратив своє житло й потребує нового прихисту.