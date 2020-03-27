Для успешного развития бизнеса нужны соответствующая база и грамотная поддержка. Собственники, руководители украинских компаний стремятся принимать правильные решения, действовать в рамках закона. Даже незначительные ошибки могут в итоге привести к серьезным последствиям, поэтому их лучше не допускать.

Абонентское юридическое обслуживание: суть услуги

Юридическое обслуживание бизнеса – удобная эффективная услуга, которая поможет предприятию решить текущие вопросы и сократить издержки.

Если необходима правовая помощь, обращайтесь к профессионалам. Они помогут решить вопросы в сжатые сроки, проведут анализ дела, оценят его реальные перспективы. Абонентское обслуживание предоставляется компаниям на условиях договора. Для бизнеса это намного более выгодный вариант, чем оплата услуг штатного специалиста. В Киеве соответствующие услуги предлагает адвокатское объединение «Альва Прайвеси».

Плюсы юридического обслуживания на аутсорсинге

Многие фирмы Киева нанимают штатных адвокатов, юристов, поскольку есть определенный перечень задач, которые нужно постоянно решать. У каждого варианта свои сильные и слабые стороны, но аутсорсинг юридического обслуживания преимуществ имеет больше. Среди них:

Получение квалифицированной правовой помощи по запросу – услуги юриста компании обычно нужны не постоянно и смысла содержать специалиста в штате просто нет. Экономическая выгода – расходы на оплату труда специалиста в штате, налоги, отпуска, соцпакет, выходят намного выше, чем найм профессионалов из специализированной фирмы для реализации отдельных проектов. Высокое качество ведения дела – юридическую правовую помощь в адвокатской фирме предоставляют грамотные специалисты. Штатный юрист зачастую имеет недостаточный уровень квалификации, не может разбираться во всем и сразу. Широкий перечень услуг – в адвокатском объединении работает большой штат специалистов, которым можно доверить решение самых разных задач. Гарантии – заказывая услугу абонентского сопровождения для бизнеса, вы можете быть уверены, что получите заявленные результаты.

До начала сотрудничества обязательно подписывается договор, в котором фиксируется перечень предоставляемых работ, сроки, цены и другие моменты. Услуги юридической компании «Альва Прайвеси» помогут вам сэкономить деньги и получить квалифицированную помощь в области гражданского, хозяйственного, налогового, корпоративного права.