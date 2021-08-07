IP телефония в CRM

Сегодня достаточно сложно представить себе продукты СРМ без телефонии, все меньше становится компаний, которые не используют в системе телефонию.

С помощью нее осуществляется двусторонняя связь, фиксируются все исходящие звонки и приемы звонков от клиентов. Однако этими преимуществами система CRM с телефонией не ограничивается. Детали на сайте https://perfectum.ua/crm.

Подключая телефонию, вы получаете возможность вести статистику отдела продаж. Имея информацию о количестве входящих и исходящих вызовов, времени, потраченном на разговоры, количестве непринятых вызовов, можно оценивать качество работы каждого отдельного менеджера.

Плюсы телефонии и интеграции с CRM:

контроль и запись телефонных переговоров, фиксирование каждого вызова, возможность повысить качество работы с клиентами;

хранение истории общения, возможность прослушать разговоры для уточнения нужной информации;

умное перераспределение звонков, система хранит историю общения, поэтому автоматически переключает клиента на того менеджера, с которым он общался ранее;

автоматизация процессов, напоминания менеджерам перезвонить;

возможность звонить непосредственно из системы СРМ, нет необходимости тратить время на поиски контактов и т.д.

Интеграция ПО с телефонией поможет не только облегчить процесс работы, но и повысить качество обслуживания клиентов.

Интеграция коммуникаций с CRM от профессионалов

Компания PERFECTUM предлагает вам не только разработку эффективных современных продуктов СРМ по любым запросам, мы можем также интегрировать телефонию в CRM с учетом всех ваших потребностей и пожеланий.

Наши специалисты настроят систему таким образом, что при первом звонке от нового клиента контакт и параметры сделки будут автоматически созданы и сохранены в системе.

В зависимости от параметров в телефонии будет настроено автоматическое перераспределение звонков на ответственных менеджеров. Иными словами, когда звонит клиент, его звонок направляется специалисту, с которым он общался ранее, а при его отсутствии перенаправляется другим сотрудникам.

При выборе оборудования для интеграции советуем вам прислушаться к рекомендациям специалистов нашей компании. Они всегда готовы подсказать, какие аппараты выбрать и какая именно комбинация будет максимально эффективной для ваших сотрудников и компании в целом.