Kubernetes: основная информация о ПО

Kubernetes — это специализированная программа, отличающаяся наличием открытого исходного кода, который позволяет использовать ее в самых разных целях, от развертывания и масштабирования приложения до повышения его устойчивости. Сервис используется компаниями, которые работают с контейнерными приложениями. Он позволяет решать самые разные задачи.

Какие возможности имеет Kubernetes

Это программное обеспечение kubernetes cloud является действительно комфортным инструментом, поскольку оно:

позволяет настраивать управление контейнерным приложением, предлагая по-настоящему мощные возможности;

автоматизирует процессы, от развертывания до масштабирования приложения;

может одновременно работать с несколькими узлами и кластерами;

умеет встроенный функционал, который позволяет масштабировать приложение по мере необходимости.

Такое ПО от https://cloud.obit.ru/ позволяет компаниям приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, а также к требованиям клиентов, это существенно упрощает операции и снижает роль человеческого фактора, соответственно, уменьшая и количество ошибок из-за него.

Kubernetes — то, что нужно компании

Такое программное обеспечение обеспечивает плавное восстановление работы приложения после сбоев с минимизацией влияния этого процесса на конечного пользователя. Время простоя при этом сводится к минимуму.

У этого ПО очень много преимуществ. В числе основных отмечается сравнительно низкая стоимость, позволяющая оплачивать только те ресурсы, которые были израсходованы. Устанавливать программное обеспечение легко, оно без проблем настраивается через личный кабинет. Даже пользователи с минимальными техническими знаниями с этим справятся. К тому же им предоставляется возможность самостоятельного выбора локации.

Благодаря Kubernetes расходы на инфраструктуру значительно оптимизируются, поскольку на одном сервере можно развернуть несколько приложений. И при этом производительность будет оставаться высокой. Как и отказоустойчивость этого программного обеспечения. Наконец, ПО нужно просто задать настройки по желаемому состоянию приложения, обо всем остальном Kubernetes позаботится самостоятельно.

Программное обеспечение берет на себя практически все задачи, которые необходимо решать для работы приложения. Он обеспечивает их высокую доступность по более чем комфортной для клиента стоимости. Это хорошее решение для большинства случаев.