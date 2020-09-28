Качественный бизнес в сфере общественного питания начинается с покупки подходящей техники и мебели, чтобы открыть ресторан или бар. Существуют интернет-магазины, предлагающие все необходимое для индустрии HoReCa. Они давно наладили связи с поставщиками, которых выбрали по принципу надежности и приемлемых цен. Производители, выпускающие технологическое, холодильное или торговое оборудование, инвентарь и прочее оснащение для баров, через интернет-магазин могут реализовывать продукцию быстро, что положительно влияет на развитие производства.

Как открыть бар, не переплачивая при этом

Если планируете открытие бара, стоит зайти в магазин для бара, где есть все необходимое оборудование, посуда, холодильники и то, что может понадобиться для этого заведения общественного питания. Интернет-магазин предлагает холодильники, витрины, средства дезинфекции и защиты, многое другое, что нужно, чтобы бар работал полноценно.

Здесь заказывают и покупают:

папки и карты вин;

подносы;

подставки и карманы для меню;

мерную посуду;

кофе и чай;

барную бакалею;

шейкеры и риммеры, многое другое для оснащения бара.

Технологическое оборудование для ресторанов и кафе

Любой ресторан, столовая, заведение фаст-фуда нуждаются в технологическом оборудовании. По этому адресу: https://www.klenmarket.ru/shop/equipment/technological-equipment/ в интернет-магазине заказывают:

тестомесы и блендеры;

мясорубки и картофелечистки;

овощерезки и слайсеры;

хлеборезки и сыротерки, многое другое.

Вышеуказанные агрегаты намного ускоряют процесс переработки сырья и приготовления блюд в любом заведении. Продукты не теряют во время обработки полезных составляющих, заказ клиент получает в самые короткие сроки, что положительно сказывается на репутации ресторана или кафе. Пища не теряет вкуса и запаха, которые вызывают аппетит и желание еще раз прийти в это заведение. Заготовки, приготовляемые на таком оборудовании, отличаются особым качеством. Блюда подаются красиво сервированные, с ровно нарезанными ингредиентами.

На этой странице скачивается прайс-лист, чтобы выбрать нужное оснащение и подсчитать, сколько нужно истратить на его приобретение. С такой качественной техникой от мировых производителей открыть любое заведение общепита легко, можно использовать ее в пищевой промышленности, для переработки сырья, консервации фруктов, овощей и прочего.