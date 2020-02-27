Невозможно представить себе ни одно учреждения без офисных табличек. Они устанавливаются на двери и стены, служат украшением интерьера и помогают постороннему человеку сориентироваться в незнакомом помещении.

Виды и типы

Офисные таблички бывают разных видов и типов. По месту размещения их делят на:

фасадные – монтируются на фасадах зданиях (при входе в помещение) и изготавливаются из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям;

интерьерные – устанавливаются внутри помещений, на дверях кабинетов.

На офисных табличках размещается разная информация: ФИО руководителя, его должность, график работы, адрес фирмы и т.д. А сами изделия могут иметь любую форму – квадратную, прямоугольную, фигурную и т.д.

Материалы и особенности

Для изготовления офисных табличек используются разные материалы. Оптимальным решением для общественных и административных учреждений станут недорогие по стоимости пластиковые таблички. Чаще всего такие изделия изготавливаются из двухслойного пластика методом механической или лазерной гравировки. Они отличаются высокой контрастностью изображения и устойчивостью к механическим повреждениям.

Еще одно неоспоримое преимущество офисных табличек из двухслойного пластика – широкий выбор цветовых решений, что позволяет подобрать нужный вариант для созданного интерьера. Среди самых популярных решений – черный/золото, черный/серебро, золото/серебро, белый/черный.

Также офисные таблички могут быть изготовлены из металла (алюминия, латуни, нержавеющей стали). Подобные изделия стоят намного дороже пластиковой продукции, однако выглядят презентабельнее, имеют длительный срок службы и демонстрируют отменные эксплуатационные характеристики.

Нередко в современных офисах устанавливают таблички из оргстекла. Такие изделия отличаются высокой степенью прозрачности, смотрятся стильно и оригинально.

Цены на офисные таблички

На отечественном рынке работает много компаний, которые предлагают изготовление офисных табличек в Москве. Лучшие цены на продукцию предлагает оперативная типография «МосШтамп».

Стоимость изготовления изделий зависит от ряда факторов:

материала (ПВХ, двухслойный пластик, оргстекло, металл);

размера изделий и сложности работы;

сроков изготовления изделий.

Изготовление вывесок возможно по эскизам заказчика, а также по макетам, разработанным дизайнерами компании «МосШтамп».