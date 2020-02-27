Невозможно представить себе ни одно учреждения без офисных табличек. Они устанавливаются на двери и стены, служат украшением интерьера и помогают постороннему человеку сориентироваться в незнакомом помещении.
Виды и типы
Офисные таблички бывают разных видов и типов. По месту размещения их делят на:
- фасадные – монтируются на фасадах зданиях (при входе в помещение) и изготавливаются из материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям;
- интерьерные – устанавливаются внутри помещений, на дверях кабинетов.
На офисных табличках размещается разная информация: ФИО руководителя, его должность, график работы, адрес фирмы и т.д. А сами изделия могут иметь любую форму – квадратную, прямоугольную, фигурную и т.д.
Материалы и особенности
Для изготовления офисных табличек используются разные материалы. Оптимальным решением для общественных и административных учреждений станут недорогие по стоимости пластиковые таблички. Чаще всего такие изделия изготавливаются из двухслойного пластика методом механической или лазерной гравировки. Они отличаются высокой контрастностью изображения и устойчивостью к механическим повреждениям.
Еще одно неоспоримое преимущество офисных табличек из двухслойного пластика – широкий выбор цветовых решений, что позволяет подобрать нужный вариант для созданного интерьера. Среди самых популярных решений – черный/золото, черный/серебро, золото/серебро, белый/черный.
Также офисные таблички могут быть изготовлены из металла (алюминия, латуни, нержавеющей стали). Подобные изделия стоят намного дороже пластиковой продукции, однако выглядят презентабельнее, имеют длительный срок службы и демонстрируют отменные эксплуатационные характеристики.
Нередко в современных офисах устанавливают таблички из оргстекла. Такие изделия отличаются высокой степенью прозрачности, смотрятся стильно и оригинально.
Цены на офисные таблички
На отечественном рынке работает много компаний, которые предлагают изготовление офисных табличек в Москве. Лучшие цены на продукцию предлагает оперативная типография «МосШтамп».
Стоимость изготовления изделий зависит от ряда факторов:
- материала (ПВХ, двухслойный пластик, оргстекло, металл);
- размера изделий и сложности работы;
- сроков изготовления изделий.
Изготовление вывесок возможно по эскизам заказчика, а также по макетам, разработанным дизайнерами компании «МосШтамп».