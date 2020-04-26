Социальная сеть Instagram – современная платформа, в которой пользователи с разных уголков планеты общаются друг с другом посредством публикаций фотоснимков и видеоматериалов, гифок. Данный канал связи активно используют компании и пользователи для рекламы и эффективных рычагов продвижения бизнеса.

Бизнесмены по-достоинству оценили Инстаграм, потому как здесь зарегистрированные пользователи могут не только общаться между собой, но и активно взаимодействовать с популярными на рынке брендами.

Профиль в Instagram для стартапа: Чем он может помочь

Основной задачей платформы Инстаграм считается публикация контента визуального характера. Ученые доказали, что наилучший вариант восприятия информации человеком – именно фото и видеоматериал. При этом скорость восприятия текстовой информации у людей в несколько тысяч раз ниже, чем визуальной.

Современный ритм жизни диктует свои правила. Поэтому важной составляющей для стартапа является мобильность. В этом смысле платформа Инстаграм станет для стартапа идеальным союзником, продвигающим его в массы. Купив подписчиков здесь https://doctorsmm.com/kupit-podpischikov-v-instagrame/, можно добиться еще большего успеха в продвижении в Инстаграм.

В пользу завести для стартапа профиль Instagram говорят и другие преимущества сервиса:

Возможность потенциально заинтересованной аудитории оставлять у фото и видеоматериала свои контактные данные. Социальная сеть Инстаграм позволяет оставить к посту, как номер телефона, так и адрес электронном почты. Так клиенты смогут оперативно связаться с бизнесменом или контактным лицом для уточнения вопросов, заказа.

Для развития бизнеса в Инстаграме есть инструменты аналитики и статистики. Если бизнесмену взять за основу такие базовые параметры, как охват аудитории, вовлеченность, просмотры, можно легко анализировать результаты для составления контент-плана. План позволит в кротчайшие сроки «прокачать» свой аккаунт для стартапа.

Возможность продвижения постов. Публикации аккаунта Инстаграм могут видеть не только подписчики канала, но и другие пользователи Инстаграм.

Численность пользователей Инстаграм значительно превосходит популярные сайты и социальные сети VKontakte, YouTube.

В сервисе Instagram отсутствуют кликабельные ссылки. Они возможны исключительно в профиле пользователя.

Если стартап является интернет-магазином, то аккаунт стартапа можно легко превратить в удобный каталог товаров. Когда бизнес – это ресторан, то инстаграм-страница заведения может стать настоящим меню, что завлекает в ресторан аппетитными фотографиями новых клиентов.

Фото-сервис Instagram позволяет ознакамливать клиентов и гостей страницы с мероприятиями и акциями

Некоторые личности бояться начинать продвигать свой бизнес через социальную сеть Инстаграм из-за страха не найти своей целевой аудитории. Однако бояться не стоит, когда использовать для продвижения и рекламы проекта, наработки клиентской базы действенные методы. К ним относят:

Анализ всех профилей конкурентов;

Активное использование в публикациях хэштэгов;

Геолокации;

Тематические страницы.

Конечно, найти потенциальных клиентов в сети Инстаграм – задача не из легких и потребует не только времени, но и усилий. В поиске целевой аудитории в Instagram бизнесменам могут помочь специализированные программы. Данные сервисы способны искать пользователей по необходимым параметрам (их задает сам заказчик услуги). Когда потенциальный клиент найден, необходимо подписаться на их профиль, поставить отметку «Like». Данный способ привлечения внимания носит название «массфолловинг». В этом случае подписка и «Нравится» может заинтересовать пользователя перейти в профиль и подписаться в ответ.