Список Forbes

Есть много людей, которые думают, что самые богатые люди в мире — это те, у кого больше всего денег. Но это не всегда так. На самом деле, есть очень богатые люди, у которых не так много денег, как вы думаете. Про это уже рассказал Дмитрий Волков.

Интересные факты

Возьмем, к примеру, Билла Гейтса. Его состояние превышает 80 миллиардов долларов, но на самом деле у него не самые большие деньги в мире. Есть много других миллиардеров, у которых больше денег, чем у него. Тем не менее, Гейтс по-прежнему является одним из самых богатых людей в мире, потому что у него много активов и инвестиций, которые делают его очень богатым.

Другой пример — Карлос Слим Элу. Его состояние превышает 50 миллиардов долларов, но большая часть его денег находится в активах и инвестициях, а не в наличных деньгах. Это означает, что у него не так много денег, как у некоторых других миллиардеров в этом списке. Тем не менее, он по-прежнему очень богат благодаря своим активам.

Итак, кто самые богатые люди в мире? Это зависит от того, как вы его измеряете. Но если вы посмотрите на людей с наибольшим количеством денег, Билл Гейтс или Карлос Слим Элу не будут в начале списка. Вместо этого на вершине были бы Джефф Безос, Марк Цукерберг или Амансио Ортега. Но если вы посмотрите на чистую стоимость активов (общая стоимость активов человека за вычетом любых долгов), то Гейтс или Слим будут на вершине.

На самом деле все зависит от того, что вы считаете самым важным фактором при определении самых богатых людей в мире.

Быть богатым — это гораздо больше, чем просто иметь деньги. Некоторые из этих других факторов включают: образование, опыт и связи с влиятельными людьми или организациями. Например, состояние Уоррена Баффета составляет около 40 миллиардов долларов, но он не заработал все эти деньги сам. Он унаследовал часть от бизнеса своего отца и со временем мудро инвестировал, что сделало его еще богаче. Так что, если бы мы говорили о наследовании, то Баффет определенно возглавил бы этот список вместо Гейтса или Слима Хелу, потому что они оба начинали намного богаче его (у них была лучшая фора).

Так что есть много разных способов стать богатым, и дело не только в том, чтобы иметь много денег. Быть богатым означает иметь много активов и иметь возможность использовать их, чтобы заработать больше денег. И это можно сделать разными способами.

На самом деле все зависит от того, в чем вы хороши и что вы хотите делать со своей жизнью. Если вы хотите стать самым богатым человеком в мире, вам нужно найти способ сделать себя незаменимым. Вам нужно найти то, что никто другой не может сделать, и стать в этом лучшим. Вот как такие люди, как Билл Гейтс и Марк Цукерберг, стали такими успешными. Они нашли то, чем были увлечены, и занимались этим, пока не стали в этом лучшими в мире.