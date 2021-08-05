Ультрафиолетовая печать от компании Декор Принт

Возможность нанесения разнообразных изображений на те или иные поверхности предоставляют огромные вариации для решения самых разнообразных повседневных и эстетических задач. В этом контексте особенно контексте особенно привлекательно выглядит ультрафиолетовая печать, которая обладает отличными характеристиками устойчивости и высоким качеством четкости изображения.

Изделия от Декор Принт

Компания https://www.decorprint-uv.com.ua/ru имеет в наличии профессиональный ультрафиолетовый принтер, который работает с самыми разнообразными материалами и способен обрабатывать достаточно крупные поверхности. В частности, если речь идет о выборе материалов, то здесь предоставляются самые разнообразные возможности:

акрил;

пвх;

дерево;

стеклянные полотна;

разнообразные пластиковые поверхности.

Таким образом действительно есть из чего выбрать. При этом здесь указаны далеко не все материалы, которые может обрабатывать ультрафиолетовый принтер. Так ли иначе, речь идёт о том, что вполне возможно выполнять работа с самыми разнообразными запросами.

К примеру, когда речь идет о печати на пластике или акриле, то нередко таким образом делают указатели и разнообразные таблички. Подобным способом выполняются разнообразные наклейки и другие сувенирные изделия, которые могут использоваться в маркетинге и рекламе. Также сюда относятся и сувенирная продукция.

Отдельно следует выделить возможность печати на стекле и древесине. Для начала нужно сказать, что ультрафиолетовая печать на стекле или деревянных поверхностях выглядит невероятно привлекательно и является отличным способом для того, чтобы создать какие-то оригинальные интерьерные решения или нечто подобное. При этом полученный рисунок имеет высокую степень детализированности и практически не выцветает, что также является преимуществом. По сути, ультрафиолетовый принтер может наносить изображение на самые разнообразные поверхности.

Дополнительные преимущества

Прежде всего нужно сказать все, что компания Декор Принт отличается высокой степенью клиентоориентированности и всегда чутко прислушиваются к потребностям каждого человека, имеют опыт для того, чтобы понять настоящий запрос клиента. Предлагается достаточно выгодная стоимость услуг, также возможность выполнения всего цикла работ, начиная от дизайна и заканчивая доставкой отпечатанной продукции.