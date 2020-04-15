Корпоративные подарки на новый год — это не просто стремление руководителя компании повысить производительность труда и улучшить бизнес – показатели накануне наступающего года и в заключение уходящего, но и выразить свое уважение, признание сотрудникам за их тру и старания внутри коллектива. Для того, чтобы правильно подобрать такого рода презенты, рекомендуем воспользоваться правильными советами от специалистов и подойти к этому вопросу со всей внимательностью. Удачно выбранный презент всегда приятно дарить, получателю приятно получать, он удивляет и радует каждого сотрудника.

Компания «ПИМ-ПИМ» – профессионалы «корпоративного дела», которые на протяжении многих лет работают в сфере бизнес – одаривания, обслуживая различные коллективы, предприятия, фирмы и получая ежедневно благодарность от сотни довольных клиентов, которые в последующем перерастают в приверженцев. Именно у нас лучшая разработанная концепция и идея новогодних корпоративных подарков с самыми смелыми, интересными и креативными идеями к поздравлению своего рабочего коллектива и всех, с кем вас связывают трудовые взаимоотношения и рабочие вопросы. Что вы можете найти в нашем ассортименте и как? Для этого перейдите в раздел нашего сайта pim-pim.com.ua «Подарки на новый год» и переходите к выбору:

• Набор «Кофейная церемония» — в период новогоднего празднования это так необходимо, ведь что еще может так взбодрить, как свежий, ароматный, утренний кофе и ингредиенты, входящие в этот уникальный набор. Натуральные шщоколадные конфеты, тростниковый сахар и оригинальное и одновременно полезное сопровождение в виде необходимых аксессуаров для кофейной церемонии: гейзерная кофеварка, ложка-зажим для кофе и красивый кофейный набор с чашками. Приятный вечер в сопровождении приятных друзей с вкуснейшей чашкой кофе – что может быть лучше?

• Набор к новому году «Пряный» — символический ассортимент в оригинальном оформлении. В этой удачной композиции вы найдете тематическое имбирное печенье в виде звездных фигур к новому году, натуральный вкуснейший шоколад, а также элитный ликер Jagermeister и пряный зимний букет – апельсин, яблоко, перец. Новогоднее застолье никто не отменял и это волшебное Рождественское празднование…

• Набор «В новый год повезет» — и так думает каждый! А чтобы повезло на все 100%, в этом необходимо быть уверенным! Все намного проще, если ваш праздник сопровождает столь оригинальная композиция, в состав которой вошли самые полезные и вкусные ингредиенты: вкуснейший чай, натуральный мед, имбирное печенье в виде новогодней символики: «Снеговик», «Елка», «Варежка», воздушное безе и печенье с предсказанием, которое своими волшебными предсказаниями внушит уверенность позитива на следующий год своему владельцу!

• Набор «Рождественские санки» — это не только вкусный набор, но и по максимуму символичный своим содержимым. Разносортовой чай: зеленый, черный, натуральное медовое ассорти с орешками, имбирное печенье в виде зимней варежки, воздушное безе, а также новогодняя подвеска – украшение и деревянные сани из Лапландии, которые в дальнейшем можно использовать в качестве удобной канцелярской подставки.

Итак, вариантов к выбору огромное количество, все остальное зависит от личных предпочтений покупателя, а также от финансовых возможностей компании, которая подбирает корпоративные подарки на новый год с сатином. Если вы оказались очень капризным потребителем и не нашли ничего для себя подходящее, перейдите в раздел «Собери подарок сам» и, занявшись творчеством, добавьте в свой набор исключительно те ингредиенты, которые на ваш взгляд наиболее уместно и удачно будут смотреться в качестве корпоративного презента к новогодним праздникам.

Не стоит забывать, что все сотрудники вашей компании – это именно те «три кита», на которых держится весь ваш бизнес! Не забывайте их поощрять, радовать, уважать и благодарить за их труд и вам это воздастся с лихвой! Купить корпоративные подарки «Серпантин» — это значит высказать признание своим коллегам в канун наступающего нового года!