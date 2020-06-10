«Касьяненко и Партнеры» начала свою работу в далеком 2010 г. Благодаря активной практике ее высоко оценили в сфере предоставления юридических услуг.
Основные направления деятельности фирмы стоит отметить:
- обслуживание любого бизнеса,
- сопровождение любых переговоров.
В штате компании kasyanenko.com.ua числятся лишь квалифицированные юристы с адвокатами, где представляют интересе клиентов во время судебного процесса.
Первоочередной проблемой Клиента компании является нарушение корпоративных прав, финансового характера махинации с ипотечным жильем заемщика или активами фирмы-должника.
Перечень юридических услуг:
- Подготовка искового заявления, ходатайства и другого.
- Представление интереса лиц во время судебного разбирательства административного, гражданского или уголовного дела.
- Защита законного права каждого клиента в третейском арбитражном судье.
- Принятие участия в судье, подготовка документации, сборе и предоставлении доказательства, которые способны повлиять на исходы дел.
- Представление законного интереса и защит прав людей и любого юридического лица при спорной ситуации с органами госвласти, любым общественным объединением.
- Получение судебного решения и представления интересов клиентов при подготовке судебного решения.
- Защита законного интереса и права физического и юридического лиц в налоговом органе и иные виды услуг.
Преимущества юридической компании
Опыт «Касьяненко и Партнеры» позволяет использовать умения корпоративного права и многого другого. Сотрудники компании предлагают юридические услуги в Киеве для лиц и бизнеса, учитывая законодательства, в особенности трудовые и иные вопросы.
Среди клиентов компании – большие агро-производители и предприятия энергетической области, импортеры продукции из-за границы, экспортеры украинского сырья.
Работники компании эффективно занимаются судебной практикой по банкротству любого предприятия.
Главные ценности
Среди главных ценностей «Касьяненко и партнеры» стоит отметить:
- профессионального уровня и быстрое юробслуживание каждого клиента.
- Высококачественные услуги, которые соответствуют ценовой политике.
- Активная как гражданская, так и соцпозиция.
«Касьяненко и партнеры» работает со многими ассоциациями различных профилей, предлагает пройти практику для абитуриентов юрфакультета.
Обратившись в эту юридическую компанию, можно получить услуги на высоком уровне.