Юридические услуги в Киеве

Юридические услуги в Киеве«Касьяненко и Партнеры» начала свою работу в далеком 2010 г. Благодаря активной практике ее высоко оценили в сфере предоставления юридических услуг.

Основные направления деятельности фирмы стоит отметить:

  1. обслуживание любого бизнеса,
  2. сопровождение любых переговоров.

В штате компании kasyanenko.com.ua числятся лишь квалифицированные юристы с адвокатами, где представляют интересе клиентов во время судебного процесса.

Первоочередной проблемой Клиента компании является нарушение корпоративных прав, финансового характера махинации с ипотечным жильем заемщика или активами фирмы-должника.

Перечень юридических услуг:

  • Подготовка искового заявления, ходатайства и другого.
  • Представление интереса лиц во время судебного разбирательства административного, гражданского или уголовного дела.
  • Защита законного права каждого клиента в третейском арбитражном судье.
  • Принятие участия в судье, подготовка документации, сборе и предоставлении доказательства, которые способны повлиять на исходы дел.
  • Представление законного интереса и защит прав людей и любого юридического лица при спорной ситуации с органами госвласти, любым общественным объединением.
  • Получение судебного решения и представления интересов клиентов при подготовке судебного решения.
  • Защита законного интереса и права физического и юридического лиц в налоговом органе и иные виды услуг.

Преимущества юридической компании

Опыт «Касьяненко и Партнеры» позволяет использовать умения корпоративного права и многого другого. Сотрудники компании предлагают юридические услуги в Киеве для лиц и бизнеса, учитывая законодательства, в особенности трудовые и иные вопросы.

Среди клиентов компании – большие агро-производители и предприятия энергетической области, импортеры продукции из-за границы, экспортеры украинского сырья.

Работники компании эффективно занимаются судебной практикой по банкротству любого предприятия.

Главные ценности

Среди главных ценностей «Касьяненко и партнеры» стоит отметить:

  1. профессионального уровня и быстрое юробслуживание каждого клиента.
  2. Высококачественные услуги, которые соответствуют ценовой политике.
  3. Активная как гражданская, так и соцпозиция.

«Касьяненко и партнеры» работает со многими ассоциациями различных профилей, предлагает пройти практику для абитуриентов юрфакультета.

Обратившись в эту юридическую компанию, можно получить услуги на высоком уровне.

Советы бизнесменам — 06. 10. 2020

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