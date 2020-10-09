Сейчас очень многие люди жестоко страдают от того, что существенно сократились доходы во время самоизоляции и вынужденного простоя. Несмотря на то, что очень многие виды бизнеса не пострадали просто потому, что перенесли свою работу из офиса на дом, другие его виды, связанные с обслуживанием людей, вынуждены были либо увольнять работников, либо отправлять их на простой, или в вынужденный отпуск. В целом все это плохо сказалось на доходах большинства. Можно ли обойтись без срочных займов на карту или банковских кредитов в такие моменты.

Три хороших способа избежать кредитов во время кризиса

1. В первую очередь, снизьте уровень обычных потребностей, но сделать это достаточно мудро и без истерики. Некоторых продуктов можно без малейшего вреда для здоровья употреблять заметно меньше, от других можно просто отказаться. Часть привычных продуктов, например, сладкие хлебобулочные изделия загружают кишечник и резко снижают устойчивость организма к внешним воздействиям. Так что на период карантина и после него от них только лучше избавиться. Также нет увеселений и других видов денежных затрат – вот и хорошо, можно сэкономить. Разумная экономия помогает избавиться от будущей отчаянной борьбы за возврат денег по взятым кредитам.

2. Существует немало разновидностей работы, которую выполняют дистанционно. Не стоит думать, что для того, чтобы зарабатывать на фрилансе, нужно быть суперпрофессионалом. Это далеко не так. Нужно только начать. Например, научиться писать тексты можно в несколько попыток, наработав опыт и прочитав нужные статьи и книги, которые есть в бесплатном виде на торрентах или просто выложенные в Сети. Научиться простейшим приемам работы с графикой, которые уже можно использовать в выполнении минимальных заказов можно за 3 – 4 дня упорного труда. Главное – задаться такой целью – зарабатывать, а не тратить.

3. Деньги, которые уже есть, нужно разумно распределить на время, когда планируется получить первые доходы. Причем первый дополнительный доход предстоит получить еще до того, как закончится наличный запас денег. Поэтому просто не нужно медлить, страдать и переживать – нужно сразу браться за дело. В основе бедности лежит страх, неуверенность и самодовольство. Кредиты придется отдавать – это важно помнить каждый раз, перед тем как рука потянется к «волшебной кнопке» очередного онлайн-ресурса «быстрого кредитования».

Источник: https://cartyrassrochki.ru/