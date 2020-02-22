Деятельность микрофинансовых организаций ещё не отличается большой историей. Однако со времен создания подобных организаций, появилось множество мифов. В частности, к последним относятся следующие.

5 спорных утверждений о микрозаймах

1. Огромные проценты. Многие считают, что за использование денег, выданных микрофинансовыми организациями, придется платить большие проценты. Однако это заблуждение. Почти все онлайн микрозаймы выдаются на короткий срок. К примеру, от одной недели до месяца. За данный период необходимо погасить всю сумму задолженности. Если же у заёмщика это не удалось сделать, то начисление процентов продолжается. Во избежание больших переплат необходимо просто вовремя вернуть денежные средства. Кроме того, если воспользоваться программами лояльности, то можно значительно уменьшить расходы по обязательствам.

2. Микрокредит можно взять в крайнем случае. Это заблуждение. Основная ставка в данном виде кредитования делается на скорость оформления займа, а не на последний возможный способ получить кредит. К примеру, такой кредит подойдёт в тех случаях, когда человеку нужно что-либо приобрести именно сегодня, так как завтра в этом уже отпадет необходимость. Оформлять займ в банке придется несколько дней, а МФО выдаст денежные средства мгновенно.

3. Незначительность займа. Мнение многих о том, что в МФО можно получить займ только на небольшую сумму является ошибочным. Такое кредитование предполагает выдачу денежных средств на разные цели. К примеру, на отдых, ремонт или лечение. Как правило для этого требуются немаленькие суммы.

4. Кредитование всех подряд. Какая-то правда в этом есть. При оформлении заявки в МФО не потребуется предоставлять справки о доходах и прочие документы, подтверждающие платежеспособность клиента. Однако организация все же проверяет заёмщика на наличие черной кредитной истории. Если у заёмщика есть сильно просроченные кредиты, то МФО откажет ему в оформлении заявки.

5. МФО имеют сомнительную репутацию. Это ошибочное мнение, так как все эти организации создаются на основании действующего законодательства. Они являются юридическим лицом, имеют свои реквизиты и органы управления. Кроме того, организации имеют и собственный официальный сайт, содержащий всю информацию об МФО. Также на таком сайте заёмщик может посчитать все свои расходы, связанные с выполнением кредитных обязательств. Необходимо только открыть калькулятор.

Источник: https://microzaim-online.ru