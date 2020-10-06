Карантин или другими словами режим строгой и обязательной всеобщей самоизоляции на территории всех городов России привел к серьезным изменениям в экономической сфере, а также негативно сказался на благосостоянии и рабочем процессе многих предприятий. Организации общественного питания, промышленные общества, производство и продажа непродовольственных товаров была приостановлена.

Многие терпели убытки, в результате чего рабочие пошли под сокращение. Это повлияло на заработок и достаток людей. В дальнейшем это привело к тому, что кредитные и заемные услуги стали более востребованы среди жителей России. В особенности это коснулось Москвы – города, оказавшегося эпицентром распространения пандемии.

Анализ спроса на кредитные продукты

Аналитические данные основаны на изучении более 85 тысяч посещений страниц по предоставлению подбора и выдачи займов, ипотечных и кредитных карт и иных банковских заемных услуг. Подробную информацию по ипотеке можно получить на странице https://mainfin.ru/mortgage/moskva. Анализируемым периодом была выбрана одна неделя до начала самоизоляции – период с 2 по 8 марта, а также другая неделя после введения мер строгой самоизоляции – период с 30 марта по 5 апреля. Изменение спроса в Москве колеблется в районе 37, 48%.

Рассматривая каждую кредитную услугу в разрезе, можно сказать, что спрос вырос по всем направлениям.

Кредиты. В Москве спрос на потребительские и целевые кредиты поднялся на 50%. Это говорит о том, что при хорошей кредитной истории и наличие свободного времени, население занялось решением бытовых проблем. Некоторым понадобились деньги, чтобы лишившись работы сохранить привычный уровень жизни.

Займы. Услуги МФО стали востребованнее на 30%. На это повлияло отсутствие или снижение стабильного заработка населения.

Ипотека.По сравнению с другими кредитными продуктами, резкого роста спроса на ипотеку зафиксировано не было. Он составил всего 5%. Скорее всего это заранее принятые решения, которые лучше реализовать, при наличии выгодных предложений от банков чем отложить. В условиях кризиса все может измениться, например, поднимут цены на жилье или ипотечные ставки. Поэтому многие воспользовались моментом.

Кредитные карты. Спрос на них увеличился до 30%. Это вполне закономерно. Кредитка самый доступный финансовый продукт с большим лимитом денежных средств, использовать которые можно на любые цели.

Вывод

В условиях пандемии и снижения платежеспособности населения резко вырос спрос на продукты кредитования. Это вполне закономерное явление, способ пережить неблагоприятные обстоятельства связанные с потерей источника дохода или его уменьшением.