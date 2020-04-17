Случаются ситуации, когда необходимо срочно достать определенную денежную сумму. Подобная необходимость в деньгах может быть легко удовлетворена, если обратиться в автоломбард круглосуточно в Алматы. Проверенным ломбардом с хорошей репутацией остается ломбард Белый, что характеризуется высоким профессионализмом сотрудников, низкими процентами и выгодными условиями для автовладельцев.

В чем удобство использовать автоломбард

Автоломбард Белый работает на рынке Алматы более 3-х лет. За это время многие клиенты убедились в удобном и качественном сервисе, предоставляемом ломбардом, а также в прозрачности условий, в которых отсутствует скрытая комиссия или другие платежи, что могут стать неприятным сюрпризом для человека. Ломбард предлагает деньги клиентам, беря под залог движимое имущество – автомобиль.

Автозайм в ломбарде можно оформить круглосуточно на следующих условиях:

— Без права вождения автомобиля, что берется кредитором в залог. В этом случае транспортное средство хранится на круглосуточно охраняемой стоянке пока его владелец (заемщик) не вернет деньги. Автовладец может получить до 85% средств от стоимости авто, что идет в залог

— С правом вождения. В этом случае денег можно выручить в автоломбарде значительно меньше (максимально – 40% рыночной стоимости машины), однако автомобиль остается у владельца, что берет кредит.

Автоломбард предлагает клиентам выгодные условия и первоклассный сервис. Оформить денежный займ можно в течение 30 минут и получить солидную сумму под небольшие проценты. Для оформления клиенту необходимо предоставить всего 2 документа – удостоверение личности и технический паспорт автомобиля. Взять деньги взаймы в автоломбарде Белый можно и по генеральной доверенности на транспортное средство, если заемщик не является собственником автомобиля.

Для удобства пользования сервисом в автоломбарде Алматы на официальном сайте lombard-b.kz представлен калькулятор, по которому можно узнать все платежи (заем и процентную ставку, зависящую от количества дней на возврат), указав:

— марку авто и год его выпуска;

— сумму, необходимую к выдаче;

— срок кредита;

— программу кредитования (с правом вождения или без него).

Ломбард Белый предлагает клиентам получить деньги под залог автомобиля минимум на 61 день. Максимальный срок кредитования составляет 365 дней. При этом в случае просрочки платежа пеня составляет за каждый день просрочки – 0,6%.

Автоломбард Белый: Особенности и выгоды для клиентов

Под залог можно использовать в автокредите любое транспортное средство: легковые и грузовые автомобили, автобусы и даже тягачи и полуприцепы. Можно быть уверенным в честности автоломбарда, а также в щедрой оценке транспортного средства, что отдается в залог.

По сравнению с другими конкурирующими организациями автоломбард в Алматы предлагает клиентам следующие преимущества:

— высокая скорость оформления займа, не превышающая 30 минут;

— круглосуточная работа ломбарда;

— низкая процентная ставка, что не может измениться, пока действует договор между заемщиком и автоломбардом;

— высокая оценка авто, что идет в ломбарде Белом под залог (сумма может достигать до 85% от рыночной цены автомобиля);

— для оформления необходимо иметь минимальный набор документации (технический паспорт транспортного средства, удостоверение личности);

— нет необходимости искать поручителей;

— возможность оплатить займ удобным способом благодаря наличию на сайте ломбарда Белый специальной биллинг-панели, которой можно воспользоваться круглосуточно;

— прозрачность работы (нет дополнительных процентов, скрытых условий с платежами и комиссиями);

— обеспечена анонимность клиентов.

Пользоваться услугами автоломбарда в городе Алматы удобно и выгодно. В случае возникновения вопросов, можно легко оставить заявку на консультацию специалистов и в течение минуты с клиентом свяжутся для решения вопросов. Для удобства пользования сервисом, автоломбард Белый можно скачать бесплатно в виде приложения на мобильный гаджет.