МТБанк предлагает современные финансовые инструменты для расширения бизнеса: эквайринг-услуги по проведению безналичных платежей с использованием банковских карт.

MTkassa. Услуга включает предоставление полностью готового к работе устройства, совмещающего онлайн-кассу, терминал, принтер для печати чеков, штриховой сканер. Стоимость устройства 999 BYN. Преимущества услуги: быстрое зачисление платежей, возможность устанавливать собственные программы учета, выгодный тарифный план.

Интернет-эквайринг – банковский продукт, необходимый для ведения интернет-бизнеса. Услуга предусматривает прием платежей по банковским карточкам покупателей непосредственно на сайте, что привлекает клиентов, предпочитающих онлайн-шопинг и безналичную оплату услуг. Интернет-эквайринг от МТБанка – это выгодные тарифы, быстрое зачисление средств, надежная защита от мошеннических схем, прием платежей по картам Белкарт, Visa, Masterсard в BYN, RUB, USD, EUR.

Мобильный эквайринг https://www.mtbank.by/smallbusiness/acquiring позволяет принимать оплату по банковским карточкам посредством портативного мобильного терминала, смартфона или планшета. Подключите услугу путем заключения договора, получения терминала и установки приложения. Для курьерских служб, такси, интернет-магазинов и физических лиц наиболее удобный платежный инструмент – мобильный эквайринг.

Торговый эквайринг включает установку стандартного платежного терминала, что позволяет увеличить скорость и качество расчетов в организациях торговли и сервиса. Услуга также доступна физическим лицам, которым не требуется регистрация в качестве юридического лица или ИП. Для оформления эквайринг-договора приготовьте с собой паспорт, извещение о присвоении УНП и любую карточку МТБанка. Торговый эквайринг – это быстрое подключение, простота установки терминала, выгодные тарифы, увеличение оборота.

Торговый эквайринг miniPOS. В рамках услуги предлагается легкое и удобное устройство, сочетающее преимущества торговых и мобильных терминалов, не требующее подключения к телефону или планшету и работающее без кассовой ленты (чек отправляется клиенту на e-mail). Терминал можете приобрести в рассрочку. Оплата производится бесконтактными картами, картами с магнитной полосой и микрочипом платежных систем Белкарт, Visa International, Mastercard Worldwide.

Полную информацию об эквайринг-услугах МТБанка получите по телефону + 375 29 630-41-16 либо заполните заявку на подключение эквайринга на сайте МТБанка.