Где найти богатого симпатичного спонсора

О красивой и обеспеченной жизни мечтает каждая девушка, вот только найти себе хорошего спонсора непросто даже симпатичным девушкам. Где найти такого мужчину и как удержать? Вот тут несколько секретов.

Нюансы отношений

Большинство обеспеченных мужчин не покоряются только внешностью и не стремятся разорвать брачные узы. Им нужна приятная девушка для общения, с которой не будет проблем и которая не будет задавать лишних вопросов, претендуя на большее, чем предполагают отношения спонсора и содержанки.

Хорошая содержанка реалистично оценивает свои возможности, проявляя артистизм, ухаживая за собой и делая общение максимально приятным. А вот где найти интересного спонсора.

Интернет

Существует очень много сайтов для знакомств, в том числе и там, где встречаются с содержанками. Мужчины ищут лёгкого общения, им хочется общаться с девушкой, которая будет реалистично оценивать себя, отношения и которой он лично будет гордиться. Важно писать о себе кратко, но ёмко, не пытаться казаться лучше и не хитрить. Богатые мужчины умны и хорошо чувствуют ложь и фальшь. Шансы познакомиться со спонсором в интернете есть, но стоит приготовиться к тому, что хорошие знакомства появятся не сразу.

Клубы, рестораны, элитный отдых

Там есть шанс найти богатого папика, но есть шанс нарваться на неприятности. Многие мужчины там ищут девушек с почасовой оплатой времяпровождения, поэтому и относиться к тем, с кем познакомятся там, будут соответственно. Хорошая альтернатива – недорогие кафе, расположенные недалеко от бизнес-центров. Именно там есть шанс найти хорошего спонсора, если девушка реалистично оценивает себя. Можно устроиться в хороший отель, ресторан и найти там себе папика.

Торговля лакшери

Там, где продаётся элитные машины, детали к ним и многое другое, повышается шанс встретить богатого мужчину. Многие девушки этим пользуются и удачно. Кстати, посещение выставок современного авто, художников и яхт увеличивает шанс на знакомство с богатым мужчиной. Можно попытать счастье, работая в дорогом магазине спортивной одежды, аксессуаров и многого другого.

Модельная индустрия

У девушки модельной внешности всегда есть шанс показать себя и найти влиятельного человека. Именно там Золушки и находят себе принцев, но модельный бизнес – это всегда работа. В ней многое решает конкуренция и блат, но, засветившись однажды на подиуме, можно найти мужчину, стоящего внимания.

Курортный роман

Если есть деньги, можно попытать счастье за границей или просто на курорте. Не обязательно выбирать сразу себе дорогой отель. Богачам очень нравятся Сейшелы, Сардиния, Канны и другие места, но стоит проявить осторожность – в этих местах легко найти обманщиков, выдающих себя за элиту.

В работе содержанки есть свою нюансы, но иногда она стоит внимания, вложенных средств и многого другого, ведь общение с богатым, умным, ласковым человеком – одно удовольствие. И важно использовать любые доступные места, чтобы его найти.