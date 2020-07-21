Сент-Китс и Невис в 1984 году представили первую инвестиционную программу для гражданства с целью привлечения иностранных инвестиций в страну.

Сент-Китс и Невис, формально известные как Сент-Кристофер и Невис, представляют собой островное государство, расположенное на Карибах. Остров, известный своими великолепными пляжами и гористой природой, на протяжении многих лет привлекает множество любителей природы и путешествий.

После многолетнего успеха на острове в настоящее время действует самая уважаемая и заслуживающая доверия программа экономического гражданства во всем мире. Известные своим быстрым временем обработки, строгим процессом надлежащей проверки и бесчисленными преимуществами, инвесторы рассматривают программу «Гражданство Сент-Китс и Невис по инвестициям» в качестве основного варианта при покупке второго паспорта.

Паспорт Сент-Китс и Невис — это паспорт Содружества, который позволяет безвизовый проезд по более чем 160 направлениям, включая страны Шенгенской зоны, Великобританию, Сингапур и Гонконг. Кроме того, Сент-Китсский паспорт позволяет вам получить доступ к услугам образования и здравоохранения мирового класса, а также к возможностям международного бизнеса.

Другие преимущества паспорта Сент-Китс включают привлекательную налоговую среду без налога на доходы и наследство по всему миру. Это особенно полезно для частных лиц, желающих открыть оффшорные банковские счета и компании.

Программа «Гражданство через инвестиции в Сент-Китс и Невис» предлагает две инвестиционные схемы; внесение единовременного невозмещаемого вклада в Фонд устойчивого роста или инвестирование в утверждённую правительством недвижимость в Сент-Китс, которую вы должны держать в течение определённого количества лет, прежде чем перепродавать.

Как правило, вы получите их паспорт Сент-Китс и Невис в течение 4-6 месяцев с даты подачи заявления. Гражданство Сент-Китс и Невис — пожизненное гражданство, которое передаётся будущим поколениям.

Чтобы получить гражданство Сент-Китс и Невис, вам не нужно отказываться от нынешнего гражданства и не нужно выполнять какие-либо физические требования для проживания или изучения языка.

Компания Мигронис предоставляет инвесторам с разных стран оптимальные условия для получения гражданство за инвестиции. Программы для инвесторов представлены на этом сайте, если у вас возникнут вопросы, то менеджеры компании с радостью ответят.