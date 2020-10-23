Стоимость акций Apple на финансовых рынках среди подобных компаний имеет практически лидирующий показатель. Востребованность бренда играет свою роль. Отметим, что за последние 20 лет организация сделала много технологических прорывов и привнесла в мобильную индустрию кучу инновационных решений. Благодаря этому с 2000 года акции Apple выросли почти 350 раз. Ни один банк мира не предложит подобные условия по депозиту.

Ценные бумаги данной корпорации интересны трейдерам, ведь курс акций Apple сильно скачет, что приносит спекулянтам большую прибыль. Также и инвесторы непрочь вложить денежные средства в долгосрочной перспективе. Это обуславливается постоянным движением графика ценовой политики облигаций Макдональдс акции вверх. Доходность акций Эппл за год зачастую близится к сотне процентов

Карточка компании

Apple является самой популярной американской корпорацией и производителем большого разнообразия техники:

персональные компьютеры;

планшеты;

аудиоплееры;

смартфоны;

даже программное обеспечение.

Компания была основана 1 апреля 1976 года тремя молодыми амбициозными стартаперами: Стивом Возняк, Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном. Сняв простой гараж компания трех будущих знаменитых предпринимателя начали творить историю.

В Соединенных Штатах Америки Apple Inc. вышла на первое место в рейтинге по капитализации. Данный показатель составляет 1 044 000 000 000 долларов (1,044 трлн). Обогнав предыдущего рекордсмена – компанию PetroChina – Эппл быстро набрала еще большую популярность, особенно среди людей, что работают в финансовой сфере.

Стоимость одной акции Apple на бирже (динамика цен)

По состоянию 9 сентября 2020 года стоимость одной акции Apple на бирже претерпевает понижение. Это обуславливается коррекцией ценовой политики после долгого роста, что начался еще апреле настоящего года. Акции Эппл сейчас стоят 112,82$.

Мир замер в ожидании новой презентации, что пройдет уже завтра – 10 сентября 2020 года. Финансовые эксперты делают ставку на представление новых девайсов на презентации, ведь обычно после нее стоимость акций значительно вырастает.

Отметим, что стоимость акций Apple начала падать еще с момента объявления мирового карантина Всемирной Организацией Здравоохранения. С того момента дивиденды акций Apple минимальны.

Где купить акции Apple?

Купить акции Apple можно только на Американской фондовой бирже NASDAQ при помощи брокеров. Купить напрямую ценные бумаги Эппл практически невозможно.

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