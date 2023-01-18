Как восстановить пароль к кошельку Blockchain.com

Для хранения криптовалюты предназначены специальные программы – кошельки. В них содержится вся важная информация: баланс, история транзакций и т. д. Для входа в кошелек необходим пароль.Утеря пароля не всегда обозначает потерю средств – не стоит отчаиваться раньше времени. Во многих случаях восстановить блокчейн кошелек можно с помощью сохраненного файла wallet.dat, мнемонической фразы или приватного ключа. О разных способах восстановления доступа к кошельку читайте в нашей статье.

Подготовительный этап восстановления

Перед тем, как начать процедуру восстановления доступа к своему криптовалютному кошельку, следует поискать определенные данные. Во-первых, это так называемая «мнемоническая фраза» – в ней зашифрован ключ от адреса кошелька. Мнемоническая фраза может состоять из 12-24 английских слов, которые следуют друг за другом в определенном порядке. Сразу после регистрации кошелька эту фразу нужно сохранить на цифровом носителе и (или) распечатать.

Также поищите на своих флешках или жестком диске компьютера файл wallet.dat – в нем находится информация о балансе и о совершенных вами переводах, обменах и прочих транзакциях. Этот файл нужно периодически обновлять. Если есть возможность, создайте несколько копий данного файла – ведь его утеря сильно осложнит восстановление доступа к вашим средствам.

Третий способ восстановления криптовалютного кошелька – по приватному ключу. В некоторых случаях введя определенную команду в консоли программных кошельков вы получите частный ключ – он также подходит для восстановления.

Типы кошельков

Процедура восстановления сильно зависит от типа криптовалютного кошелька. Они бывают:

Аппаратными, в виде обычного флеш-накопителя;

Десктопными – устанавливаются на жесткий диск компьютера и занимают много места на HDD. Этот тип кошельков предоставляет пользователю максимум возможностей и защищен от взломов лучше всего;

Лайт – от десктопных отличаются тем, что не хранят всю информацию о транзакциях на жестком диске;

Онлайн – это веб-сервисы, следовательно вся важная информация хранится на удаленных серверах. Чтобы зайти в такой кошелек, нужно помнить пару логин-пароль.

Процедура восстановления

Чтобы восстановить доступ к десктопной версии программы, нужно ее переустановить, а затем подменить файл wallet.dat на его резервную копию.

Если аппаратный ключ сломался или вы его потеряли, купите новый. Вставьте его в ПК и выберите пункт «Восстановление». Введите мнемоническую фразу, которая была создана при регистрации.

Для восстановления лайт-версии кошелька подходят 2 вышеописанных способа. Но есть еще и третий – с помощью приватного ключа. Инициируйте процедуру восстановления доступа, наберите в консоли importprivkey и введите ключ.

Онлайн-кошельки восстановляются через электронную почту или с помощью мнемонической фразы.

Как видите, процедура восстановления кошелька может быть технически сложной для начинающих пользователей. Во многих случаях рисковать и пытаться самостоятельно восстанавливать доступ не стоит. Обратитесь за помощью к специалистам сервиса ReclaimYourCrypto https://reclaimyourcrypto.com – работающие здесь эксперты не только помогут восстановить доступ к кошельку, но и возвратят украденные средства, если вы пострадали от мошенников. Компания работает на рынке уже 4 года. За это время ее инженеры помогли вернуть деньги более чем 200 клиентам. Так что, если у вас случилась неприятность, не расстраивайтесь – обращайтесь за помощью. Вам обязательно помогут!