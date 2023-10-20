Практически все любители азартных игр знакомы со слотом Aviator. Краш игра Авиатор была выпущена компанией Spribe в 2019 году и очень быстро набрала популярность среди гемблеров со всего мира. Главная задача игрока заключается в том, чтобы успеть забрать выигрыш, который складывается из ставки и множителя, пока самолет не улетит с экрана. Многие гемблеры, которые уже провели несколько игровых сессий в данном слоте задаются вопросом, как выиграть деньги в игре Авиатор?

Ответ на этот вопрос довольно прост. Как и большинство азартных игр, игра «Авиатор» имеет свои выигрышные стратегии и тактики. Однако, прежде чем изучать данные схемы, игроку следует ознакомиться с правилами игры и хорошо понять ее алгоритм.

Как выиграть в игре Авиатор деньги: стратегии и тактики

Стратегия минимального риска: Основная задача этой стратегии заключается в минимизации проигрышей. Игра ведется на небольших множителях от x1.1 до x1.5, которые выпадают почти в каждом раунде. Игроку нужно только определиться с размером ставки. Если ваш банкролл достаточно большой, можно делать ставки от 10$ и больше, чтобы получать более значительные суммы выигрышей. Используя данную тактику, стоит понимать, что не следует ожидать крупных выигрышей в короткие сроки. Эта стратегия помогает увеличивать банкролл на долгосрочной основе. Стратегия Мартингейла: Эта популярная тактика применяется во многих азартных играх. Суть стратегии заключается в удвоении ставки в случае проигрыша, чтобы компенсировать потери за предыдущие раунды. Игра ведется на множителе x2, и можно выставить автоматический выход при достижении этого коэффициента, а самому сосредоточиться на расчете суммы следующей ставки. Рекомендуется начинать с небольшой ставки в 1$, так как игровой автомат имеет ограничение на максимальную ставку, и если поставить слишком большую ставку, нельзя будет умножить ее несколько раз в случае серии неудач. Стратегия Фибоначчи: Данная стратегия основана на математической последовательности — числах Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 32, 55 и т. д.). Игра начинается со ставки 1$ с множителем x2. В случае проигрыша игрок должен делать ставку на следующее число в последовательности. Если игрок выигрывает ставку, он должен откатиться назад на две позиции в последовательности.

Как выбрать подходящюю стратегию для игры?

Однозначного ответа на вопрос какая тактика игры в Авиатор лушче — нет. Рекомендуется попробовать каждую тактику в демо-версии игры, чтобы понять, какая из выигрышных схем ставок подходит именно вам, при этом не рискуя реальными деньгами. Затем можно применять стратегии в онлайн-казино и выводить баланс в плюс.