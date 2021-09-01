Как защитить свои онлайн-инвестиции

Торговля на рынке Форекс, акциями, товарами и других рынках может быть очень прибыльной, но без осторожности она сопряжена с определенным риском. Это верно, если вы инвестируете в известных поставщиков услуг, таких как eToro. Вы, вероятно, задаетесь вопросом, является ли eToro надежным и безопасным, но поскольку это известный брокер, ответ положительный. Вы можете ввести «eToro отзывы» в Google и найти множество результатов с таких надежных сайтов, как FX Empire, DailyFX, Investopedia и Wikitoro.

Однако риск, при котором он может рассматриваться как тревожный уровень, возникает, когда вы не знакомы с торговлей. Без руководства и информации по безопасности вы, безусловно, вступаете в рискованную сделку, даже если инвестируете через безопасную и известную брокерскую компанию.

Вот несколько советов, которые вы можете найти полезными для безопасной торговли, чтобы вы могли понять, как защитить свой капитал, увеличить шансы на получение хорошей прибыли и обеспечить безопасную среду.

Вы должны знать основы торговли

Этот финансовый инструмент является рискованным только в том случае, если вы не знаете всех тонкостей торговли на рынке Форекс и CFD. Если вы решили заняться этой сферой, вы должны, по крайней мере, обладать знаниями и навыками для того, чтобы обезопасить свои инвестиции. Это можно сделать, пройдя тренинги или изучив основы этой финансовой среды, что можно сделать в Интернете. Как трейдер, вы должны узнать, как работает рынок и как происходит процесс. Благодаря обучению и надлежащему образованию вы сможете значительно снизить риски и увеличить свои шансы на получение более высокой прибыли.

Внедряйте эффективную стратегию

Получение большей доходности требует от вас наличия эффективных методов торговли. Имейте в виду, что не все методы работают постоянно, поскольку их эффективность зависит от того, как вы применяете эти стратегии. Независимо от того, новичок вы или продвинутый трейдер, ваш успех будет основан на том, как вы использовали стратегию, и это четко определит ваш уровень достижений в этой области.

Регистрируйтесь только у надежного и регулируемого брокера

Чтобы обеспечить безопасность ваших инвестиций, вам необходимо выбрать брокера, которому вы точно можете доверять. Если вы не знаете, какой бренд выбрать, вы можете провести онлайн-исследование или присоединиться к онлайн-форумам, чтобы получить краткий список наиболее рекомендуемых брокеров, представленных сегодня в Интернете. Сегодня во всемирной сети можно найти огромное количество информации, и вы можете воспользоваться ею, чтобы определить платформы, которым вы можете доверить свои инвестиции. Гораздо лучшим выбором будет брокер, который регулируется или имеет лицензию от финансового органа, такого как CySEC (Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам) или FCA (Управление финансового поведения). Эти регулирующие органы очень строги в установлении правил для своих лицензиатов, поэтому разумно будет найти компанию, которая имеет действующую лицензию и соответствует их принципам надзора.

Выберите безопасный метод онлайн-банкинга

Лучше всего зарегистрироваться на платформе, поддерживающей несколько защищенных методов онлайн-платежей, чтобы гарантировать, что ваш бюджет будет зачислен, а транзакции защищены. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что никакая информация не будет скомпрометирована и все средства будут переведены без каких-либо задержек. Наиболее надежные бренды обычно поддерживают несколько методов депозита, которые широко известны и обеспечивают безопасный и надежный перевод средств. Они должны использовать проверенные и надежные методы передачи информации, чтобы защитить ваши личные данные.