Монобанк – украинский финтех прорыв. Тонкости депозитов в банке

Основным технологическим прорывом в сфере финансовых и банковских услуг в Украине считают банк, под названием «Monobank». Он впервые появился на украинском рынке в 2017 году и уже через год количество выпущенных карточек достигла показателя в 600 000 единиц. По информации источника Lafounder, этот успех был достигнут с помощью маркетинговой стратегии, которая основывалась на правиле трех «М»:

• Market (или потенциальная аудитория бренда): цифровая, умная, прогрессивная молодежь;

• Media (медиа пространство): ПР кампании и реклама в таких социальных сетях, как YouTube, Facebook;

• Message (послание бренда): первый в Украине mobile-only банк для прогрессивной молодежи с выгодными условиями по кредиту, кэшбеком и удобным приложением, с отсутствием формальностей и наличием простой коммуникации с клиентами банка. Компания сконцентрировалась на максимальном упрощении своего продукта и сделала акцент на функциях, которые играют решающую роль в выборе провайдера банковских услуг для их целевой аудитории. Такими функциями являются:

• Моментальные денежные переводы на карту любого банка Украины;

• Возврат средств (кэшбек) при оплате картой за широкий перечень товаров и услуг;

• Простое, визуально приятное и удобное мобильное приложение;

• Оплата коммунальных и других бюджетных платежей через приложение;

• Большой кредитный лимит и более двух месяцев беспроцентного пользования кредитными средствами;

• Отсутствие комиссий в большинстве платежей, переводов средств, пополнении счетов и т.п.

Если вы еще не являетесь клиентом Monobank, но вас заинтересовала высокая технологичность банка и простота использования услуг, вы можете прочитать мысли опытных клиентов о всех нюансах и рисках полностью диджитализированного банка. Это можно легко сделать, перейдя на ресурс Review about по ссылке 0 негативных отзывов о Монобанк за июль в 2021 году. Там клиенты не просто делятся ценной информацией, но и сравнивают услуги по нескольким банкам, что очень удобно, когда нужно взвесить все «за» и «против».

Основной задачей компании «Monobank» было создание мобильного приложении, ведь это пример первого в Украине банка, у которого нет физических отделений, почти вся деятельность компании происходит в цифровом виде, но сложность заключалась не только в разработке самого банковского приложения, одной из ключевых задач было создание системы, которая сможет адекватно определять кредитные риски.

По информации Минфина Команда monobank разработала сервис, который считает риски для финкомпаний — Минфин (minfin.com.ua) для этого компания внедрила в свою работу отрасль искусственного интеллекта, а именно машинного обучения. Сейчас многие модели машинного обучения в банке работают именно с определением кредитных рисков, сопровождая весь процесс принятия кредитного решения. Модели анализируют, как быстро клиент заполняет анкету, какой у него телефон, или IP адрес. Для этого в банке работает около 20 различных моделей, которые оценивают более 2000 параметров. Теперь компания Fintech Band, которая работала над разработкой Monobank продает инструменты анализа рисков, аналогичные инструментам Monobank, в рамках отдельного проекта, с названием Artificial Intelligence Solutions.

Для анализа рисков компания активно использует нейронные сети, которые работают над распознаванием изображений и анализом диалогов. также, используется много продвинутых методов, таких как градиентный бустинг (с помощью которого предусматриваются кредитные риски), алгоритм «случайный лес», Байесовскую оптимизацию. Для определения платежеспособности клиента используется квантильная регрессия, а для определения связей между клиентами хорошо работает графическая аналитика.

Многие пользователи задумывались об открытии депозитного счета в Монобанк. Про депозиты кратко и ясно рассказал сооснователь Monobank Михаил Рогальский на своем Youtube канале Монобанк депозит. Все про депозиты в банке! — YouTube. Для начала нужно определиться с суммой депозита, выбрать валюту и желаемый термин, на который будет положена сумма. Можно пополнять депозитный счет каждый месяц, главное, чтоб сумма пополнения была не выше, чем тело депозита. Вносить деньги на депозитный счет можно 4 способами: с карточки Монобанка, с любой другой карты украинских банков, по реквизитам, либо наличными в кассах банков-партнеров. Далее нужно определиться с вариантом выплаты процентов – на карточку банка или добавить их к сумме депозита (капитализация). Режим выплат будет ежемесячным, выплата будет проводиться на карту Монобанка, либо будет добавляться к сумме депозита. Способ выплаты процентов может быть изменен в любое время. Также можно продлить термин депозита на новый срок, это производится в автоматическом режиме. Выплаты депозита производится любым, удобным способом: на карту Монобанка, на другую карту клиента, по реквизитам на счет в другом украинском банке, либо наличными, бесплатно в отделении банка. Условия депозитов от Monobank: срок от 1 до 12 месяцев, процентная ставка – от 7% до 10%, минимальная сумма – от 1000 грн. Если вы решились открыть депозитный счет от Monobank, но у вас все равно возникли вопросы, которые хотелось бы задать не работникам банка, а реальным клиентам, вы можете воспользоваться чат-ботом Ask.Direct. Это мессенджер, в котором собраны люди по интересам, перейдя на него вы попадете в переписку с клиентами банка, которые мгновенно смогут дать ответ на любой ваш вопрос, убедитесь сами по ссылке 🅰 Не читайте отзывы о «MONOBANK», общайся c реальными клиентами в 🅰Ask.Direct!.

На церемонии награждения банков «FinAwards», которая проходила в 2020 году, банк «Monobank» признали народным лидером. Он остается на первой позиции рейтинга по качеству обслуживания клиентов с момента старта проекта. Например, в 2018 году количество выданных карт выросло почти вдвое за 5 месяцев — от 243 680 до 462 760 единиц. Этот успех можно уверенно связать с технологическими инновациями, которые предлагает банк своим пользователям уже в течение 4 лет.