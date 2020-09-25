Инвесторы, которые заинтересовались вложениями в биткоин, не очень-то себе представляют, как купить биткоин на бирже. Кроме того, для новичков, которые впервые в жизни инвестируют в криптовалюту, в частности критичны различные финансовые и технические трудности. Чтобы не лишаться интереса к подобной перспективной области капиталовложения, как вклады в криптовалюту, новичку необходимо подобрать лишь наиболее простенькие и качественные способы приобретения биткоина за фиатные суммы.

Кроме того, те, кому необходимо не приобретать, а продавать биткоины, к тому же могут сталкиваться с проблемами выбора места и метода продаж.

Как становится известно из практики, новички стараются узнавать, как купить биткоин на бирже, по запросам поисковых систем. Это не самый надежный способ: не имеется вообще гарантий, что на первых строках выдачи поисковых систем не появится сомнительный сервис, который искусственно продвинулся туда.

Дело осложняется еще и тем, что только зарегистрированные пользователи не читают отзывы по подобранному сервису и не проверяют соответствие доменного имена.

Поэтому лучше покупать биткоины:

1) на солидных биржах криптовалют, о честности которой вы можете, к примеру, судить по стажу, либо по положительным отзывам пользователей.

2) в обменном портале, который был подобран благодаря вашему запросу в специальном мониторинге интернет-обменника.

Новички выбирают второй вариант, то есть покупают или продают биткоины в обменниках, однако этот способ уступает первому – покупке на биржах. Чтобы понять, почему, нужно обратить внимание на те достоинства, которыми отличается такая надежная биржа, как Cryptex.

Cryptex Биткоин биржа

Эта популярная онлайн биржа предлагает как новичкам, так и всем желающим покупать и продавать биткоины за пару минуты без лимита и ограничения. Она работает на рынке больше 11 стран во всех концах света, работает как с электронными платежами, так и с банковскими карточками.

Биржа Cryptex отличается следующими преимуществами:

Надежные кошельки для ваших криптовалют. 0% комиссионных поставщика ликвидности. Анонимность пользователя, верификации нет. Без лимита и ограничения, операции на любую сумму. Надежное предохранение аккаунта: IP, Телеграм, Google Authenticator, SMS, Jabber либо Email коды.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на сегодняшний день приобретать биткоины лучше на проверенных биржах, таких, как Cryptex.