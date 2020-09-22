Развитие молодой отрасли PropTech происходит гораздо быстрее, чем прочие инновационные рынки. Согласно данным аналитиков Glorax Infotech (входит в Glorax Group Андрея Биржина ), в прошлом году мировые капиталовложения составили 700 миллионов венчурных денег, а в текущем планируется удвоить данную сумму. Можно выделить несколько наиболее перспективных направлений в отрасли PropTech.

1) Строительство

Создание цифрового двойника здания.

BIM (Building Information Model) – информационная модель здания. Главным преимуществом наличия цифрового двойника является возможность корректно выстроить весь процесс строительства, начиная от проектирования и заканчивая введением в эксплуатацию. Также BIM упрощает контроль соответствию нормативам, позволяет спрогнозировать эксплуатацию и минимизировать риски. Сейчас на рынке есть несколько ведущих игроков по данному направлению, но скорее всего, новые стартапы будут активно развиваться в данном сегменте.

Контроль за ходом строительства.

Следующий весьма перспективный сегмент – это решения, оптимизирующие работу непосредственно на строительной площадке. К сожалению, сейчас в большинстве случаев все действия выполняются «по-старинке». Зачастую это приводит к превышению планового бюджета (в отдельных случаях до 600 %) и затягиванию сроков сдачи. Уже сегодня есть сервис, позволяющий менеджеру ежедневно получать отчёт со стройплощадки в понятном формате в виде графиков. Работа акселератора показывает, что есть много разработчиков заинтересованных в создании проектов в данной сфере, которые будут интересны и удобны как застройщикам, так и подрядчикам.

2) Отделка

Создание дизайн-проектов, ремонт помещений.

Ремонт – задача не из простых, требующая определённых знаний и умений. Для простого обывателя создание уникальной обстановки часто превращается в невыполнимую мечту. Еnd-to-end сервисы могут помочь с обустройством жилья в духе современности. Они возьмут на себя полную реализацию всего процесса, начиная от создания дизайн-проекта и далее по цепочке до получения конечного результата.

3) Аренда, покупка и продажа

При желании купить или снять жильё (офис) многие сталкиваются с необходимостью личного осмотра помещений. Иногда таких визитов может быть очень много, что, естественно, крайне неудобно.

Онлайн сервисы помогут «прогуляться» по всей квартире или коммерческому помещению, используя лишь собственный компьютер или телефон. Также можно будет ознакомиться с подъездом, двором, инфраструктурой и прочее. Такое решение позволит в разы сократить время на поиски необходимого жилья и значительно ускорит процесс сделки.