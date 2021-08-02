Особенности и преимущества займов под залог авто

Временные финансовые трудности, с которыми может столкнуться практически любой человек, заставляют искать альтернативные источники получения денежных средств. Например, можно обратиться в ломбард, оформить банковский кредит, попросить в долг у друзей или родственников. Одним из самых привлекательных и удобных способов является заем под авто.

Характерные особенности услуги

Микрозаймы позволяют получить денежные средства наличными или на карту в течение 15 минут после предоставления необходимых данных и(или) документов. Чтобы оформить займ на карту срочно онлайн, достаточно найти сайт подходящей организации и оставить заявку. С вами свяжутся в течение нескольких минут.

Среди особенностей такой услуги стоит выделить возможность получения небольшой суммы денежных средств, которая примерно равна месячной зарплате клиента. Срок погашения задолженности может составлять от нескольких дней до месяцев. Также стоит упомянуть доступность услуги, ведь оформить такой займ может любой человек, даже студент или пенсионер. Для получения кредита не потребуется предоставлять справку о доходах, обычно требуется только паспорт. В случае оформления договора онлайн, достаточно будет отправить скан-копию данного документа.

Среди преимуществ микрозаймов выделяют возможность перечисления средств на карту заёмщика, быстроту оформления кредита, отсутствие необходимость называть цель, для которой требуются деньги. Гибкий подход к срокам предоставления займа, возможность рефинансирования и многие другие аспекты сделали эту услугу столь популярной.

Главным плюсом всех микрофинансовых организаций является возможность получения займа за считанные минуты при отсутствии необходимости собирать документы, а также подтверждать свою платежеспособность. Иногда достаточно лишь паспорта, который послужит основанием для выдачи вам микрозайма. Однако многие осведомлены и об обратной стороне медали – подобные организации имеют очень высокие процентные ставки, в результате чего выплачивать итоговую сумму становится очень сложно. Некоторые микрофинансовые организации имеют ставки, превышающие 500% годовых. Впрочем, займ под залог ПТС в Екатеринбурге является вполне доступной услугой. Важно лишь правильно выбрать организацию.

Быть или не быть?

Не следует обращаться за помощью к тем, кто готов дать так называемые займы до зарплаты. Именно они считаются самыми дорогими. Оптимальным сегментом являются ставки от 8 до 40% годовых — это отличный вариант для тех, кому нужны займы онлайн на карту без проверок срочно. Их выдают, как правило, на срок от 1 месяца до года. Если вы сможете вовремя погашать такие задолженности, то быстро создадите хорошую кредитную историю. При этом не следует забывать, что организации всегда предусматривают штрафы за просрочку выплат. Об этом стоит детально расспросить консультанта, поскольку даже за 1 час вы можете получить серьезный штраф.

В результате МФО является отличной альтернативой банковским кредитам. Но, как и в случае с обычными кредитами, здесь от заемщика требуется серьезная ответственность. Поэтому перед тем, как решиться обращаться в МФО, стоит все хорошо обдумать.