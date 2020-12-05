Инвестирование — отличный способ приумножения капитала. Существует миф, что это сложная деятельность. Люди думают, что необходимо получить специфические навыки. На самом деле инвестиции доступны каждому и не требуют глубоких познаний. Открыть вклад можно с минимальным капиталом, чтобы получать прибыль в автоматическом режиме. Перспектива Плюс предлагает начать инвестировать от 500 рублей. Клиентам доступно несколько тарифных планов с доходностью от 0,8% до 1,2% за 24 часа.
Основные сведения о компании
Перспектива Плюс легально работает на рынке инвестиций с 1995 года. Репутация компании положительная, что подтверждается положительными отзывами о Перспективе Плюс и различными достижениями. В 2017 году компания вошла в рейтинг из ТОП-50 организаций, которые успешно занимаются инвестиционной деятельностью более 20 лет.
В 2020 году Перспектива Плюс демонстрирует хорошие результаты. Оборот в первом квартале составил 500 000 долларов. За этот период были выплачены дивиденды на сумму более 85 000 долларов. Количество инвесторов превысило 3000 человек. Компания продолжает развиваться и делать платформу более удобной для клиентов.
В 2020 году планируется открытие офисов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Также у клиентов появится возможность инвестирования в криптовалюту. Для удобства инвесторов будут созданы информационные каналы в социальных сетях, где можно будет отслеживать новости о компании и общаться с другими участниками проекта.
Отличительные особенности компании
Удобство инвестирования в Перспективу Плюс обусловлено следующими особенностями:
- Дистанционное сотрудничество. Для открытия депозита не нужно никуда ехать. Достаточно зайти на сайт компании, зарегистрироваться и открыть депозит. Благодаря этому можно инвестировать, находясь в любой точке мира.
- Удобство использования платформы. Сайт четко структурирован. Раскрываются сведения о владельцах компании, подробные условия сотрудничества, гарантии и риски. Для удобства пользователей есть возможность перевода интерфейса на английский язык.
- Минимальная сумма для инвестирования. Многие думают что нужно иметь десятки и даже сотни тысяч, чтобы стать инвестором. Перспектива Плюс дает возможность получать прибыль, имея свободные 500 рублей. Для желающих получать более солидную прибыль есть тариф с вложением до 500 000 рублей.
- Большой выбор платежных систем. Для ввода и вывода средств можно использовать банковские счета Сбербанка и Альфа Банка, карты Visa/ Mastercard, а также электронные сервисы Qiwi, Яндекс Деньги, Payeer и Perfect Money.
- Отзывчивая служба поддержки. В команде работает грамотный персонал, у которого интересы клиентов всегда стоят на первом месте. При общении с менеджером люди комфортно себя чувствуют и получают ответы на свои вопросы.
- Безопасность платформы. Для защиты пользовательских данных и транзакций внедрена технология Secure Sockets Layer.
Инвестиционное предложение
Перспектива Плюс предлагает клиентам 4 тарифа в рублях и долларах. Минимальная сумма инвестирования составляет всего 500 рублей/10 долларов. Процентная ставка зависит от выбранной программы. Зачисление прибыли происходит в автоматическом режиме каждые 24 часа, но только в рабочие дни. Вывод прибыли возможен в любое время.
|Сумма инвестирования
|Прибыль за 24 часа
|Срок вклады, в рабочих днях
|500-50 000 RUB/ $10-1000
|0,8%
|30
|500-100 000 RUB/ $10-1500
|0,9%
|60
|500-200 000 RUB/ $10-3000
|1%
|90
|500-500 000 RUB/ $10-8000
|1,2%
|120
Расчет прибыли
Открытие вклада на платформе perspectplus.com позволяет зарабатывать гораздо больше, чем за счет банковских депозитов. В зависимости от выбранного тарифного плана общая доходность составит 24%, 54%, 90% или 144%. При расчете прибыли с помощью калькулятора, размещенного на сайте компании, легко убедиться в выгоде инвестирования.
Имея свободные 5000 рублей, можно заработать:
- 1200 рублей за 30 дней;
- 2700 рублей за 60 дней;
- 4500 рублей за 90 дней;
- 7200 рублей за 120 дней.
Заработок на партнерской программе
В качестве дополнительного источника дохода можно выбрать партнерскую программу. В этом случае можно зарабатывать даже без открытия депозита. После регистрации на сайте необходимо перейти в раздел с настройками профиля. Там будет размещена персональная реферальная ссылка. Ее можно размещать на форумах, в социальных сетях и порталах об инвестициях. За приглашение партнера начисляется 5% от вложенной им суммы. Также предусмотрены выплаты 3% и 1% за рефералов второго и третьего уровня.
Как начать инвестировать
Первым делом нужно зарегистрироваться на сайте perspectplus.com. Для этого требуется заполнить небольшую анкету с указанием активной почты и пароля. После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» будет создан аккаунт. Для его активации нужно зайти в свой почтовый ящик и перейти по ссылке от администрации компании.
Инструкция по открытию вклада:
- нажать на кнопку “Открыть депозит” в левой части профиля;
- выбрать подходящую платежную систему;
- указать сумму;
- кликнуть по надписи “Оплатить”;
- ввести реквизиты;
- подтвердить транзакцию.
Деньги зачисляются на депозит моментально. Первая прибыль будет начислена через 24 часа после открытия вклада. Для снятия средств нужно перейти во вкладку “Вывести” в личном кабинете, указать сумму и подтвердить транзакцию. Комиссия со стороны компании не предусмотрена, но может быть удержана банком-эмитентом.
Справка и служба поддержки
Если есть вопросы касательно регистрации, открытия вклада и начисления прибыли, можно обратиться в службу поддержки. В Перспективе Плюс предусмотрено 3 варианта связи с сотрудниками саппорта:
- почта ([email protected]);
- круглосуточный чат на сайте;
- телефон горячей линии 8 (800) 350-55-19.
Для удобства пользователей на сайте организации размещен раздел «Вопрос-ответ». Там можно найти ответы на распространенные вопросы. Например, о гарантиях выплат и поддерживаемых платежных систем. Там же доступна видеоинструкция по работе с личным кабинетом.
Отзывы инвесторов
Отзывы о perspectplus.com положительные, что связано с комфортными условиями для клиентов. Инвесторы неоднократно открывали депозиты и стабильно получали прибыль. Компания работает легально, что повышает доверие к ней и является гарантией честного взаимодействия с клиентами.