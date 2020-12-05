Инвестирование — отличный способ приумножения капитала. Существует миф, что это сложная деятельность. Люди думают, что необходимо получить специфические навыки. На самом деле инвестиции доступны каждому и не требуют глубоких познаний. Открыть вклад можно с минимальным капиталом, чтобы получать прибыль в автоматическом режиме. Перспектива Плюс предлагает начать инвестировать от 500 рублей. Клиентам доступно несколько тарифных планов с доходностью от 0,8% до 1,2% за 24 часа.

Основные сведения о компании

Перспектива Плюс легально работает на рынке инвестиций с 1995 года. Репутация компании положительная, что подтверждается положительными отзывами о Перспективе Плюс и различными достижениями. В 2017 году компания вошла в рейтинг из ТОП-50 организаций, которые успешно занимаются инвестиционной деятельностью более 20 лет.

В 2020 году Перспектива Плюс демонстрирует хорошие результаты. Оборот в первом квартале составил 500 000 долларов. За этот период были выплачены дивиденды на сумму более 85 000 долларов. Количество инвесторов превысило 3000 человек. Компания продолжает развиваться и делать платформу более удобной для клиентов.

В 2020 году планируется открытие офисов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Также у клиентов появится возможность инвестирования в криптовалюту. Для удобства инвесторов будут созданы информационные каналы в социальных сетях, где можно будет отслеживать новости о компании и общаться с другими участниками проекта.

Отличительные особенности компании

Удобство инвестирования в Перспективу Плюс обусловлено следующими особенностями:

Дистанционное сотрудничество. Для открытия депозита не нужно никуда ехать. Достаточно зайти на сайт компании, зарегистрироваться и открыть депозит. Благодаря этому можно инвестировать, находясь в любой точке мира. Удобство использования платформы. Сайт четко структурирован. Раскрываются сведения о владельцах компании, подробные условия сотрудничества, гарантии и риски. Для удобства пользователей есть возможность перевода интерфейса на английский язык. Минимальная сумма для инвестирования. Многие думают что нужно иметь десятки и даже сотни тысяч, чтобы стать инвестором. Перспектива Плюс дает возможность получать прибыль, имея свободные 500 рублей. Для желающих получать более солидную прибыль есть тариф с вложением до 500 000 рублей. Большой выбор платежных систем. Для ввода и вывода средств можно использовать банковские счета Сбербанка и Альфа Банка, карты Visa/ Mastercard, а также электронные сервисы Qiwi, Яндекс Деньги, Payeer и Perfect Money. Отзывчивая служба поддержки. В команде работает грамотный персонал, у которого интересы клиентов всегда стоят на первом месте. При общении с менеджером люди комфортно себя чувствуют и получают ответы на свои вопросы. Безопасность платформы. Для защиты пользовательских данных и транзакций внедрена технология Secure Sockets Layer.

Инвестиционное предложение

Перспектива Плюс предлагает клиентам 4 тарифа в рублях и долларах. Минимальная сумма инвестирования составляет всего 500 рублей/10 долларов. Процентная ставка зависит от выбранной программы. Зачисление прибыли происходит в автоматическом режиме каждые 24 часа, но только в рабочие дни. Вывод прибыли возможен в любое время.

Сумма инвестирования Прибыль за 24 часа Срок вклады, в рабочих днях 500-50 000 RUB/ $10-1000 0,8% 30 500-100 000 RUB/ $10-1500 0,9% 60 500-200 000 RUB/ $10-3000 1% 90 500-500 000 RUB/ $10-8000 1,2% 120

Расчет прибыли

Открытие вклада на платформе perspectplus.com позволяет зарабатывать гораздо больше, чем за счет банковских депозитов. В зависимости от выбранного тарифного плана общая доходность составит 24%, 54%, 90% или 144%. При расчете прибыли с помощью калькулятора, размещенного на сайте компании, легко убедиться в выгоде инвестирования.

Имея свободные 5000 рублей, можно заработать:

1200 рублей за 30 дней;

2700 рублей за 60 дней;

4500 рублей за 90 дней;

7200 рублей за 120 дней.

Заработок на партнерской программе

В качестве дополнительного источника дохода можно выбрать партнерскую программу. В этом случае можно зарабатывать даже без открытия депозита. После регистрации на сайте необходимо перейти в раздел с настройками профиля. Там будет размещена персональная реферальная ссылка. Ее можно размещать на форумах, в социальных сетях и порталах об инвестициях. За приглашение партнера начисляется 5% от вложенной им суммы. Также предусмотрены выплаты 3% и 1% за рефералов второго и третьего уровня.

Как начать инвестировать

Первым делом нужно зарегистрироваться на сайте perspectplus.com. Для этого требуется заполнить небольшую анкету с указанием активной почты и пароля. После нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» будет создан аккаунт. Для его активации нужно зайти в свой почтовый ящик и перейти по ссылке от администрации компании.

Инструкция по открытию вклада:

нажать на кнопку “Открыть депозит” в левой части профиля;

выбрать подходящую платежную систему;

указать сумму;

кликнуть по надписи “Оплатить”;

ввести реквизиты;

подтвердить транзакцию.

Деньги зачисляются на депозит моментально. Первая прибыль будет начислена через 24 часа после открытия вклада. Для снятия средств нужно перейти во вкладку “Вывести” в личном кабинете, указать сумму и подтвердить транзакцию. Комиссия со стороны компании не предусмотрена, но может быть удержана банком-эмитентом.

Справка и служба поддержки

Если есть вопросы касательно регистрации, открытия вклада и начисления прибыли, можно обратиться в службу поддержки. В Перспективе Плюс предусмотрено 3 варианта связи с сотрудниками саппорта:

почта ([email protected]);

круглосуточный чат на сайте;

телефон горячей линии 8 (800) 350-55-19.

Для удобства пользователей на сайте организации размещен раздел «Вопрос-ответ». Там можно найти ответы на распространенные вопросы. Например, о гарантиях выплат и поддерживаемых платежных систем. Там же доступна видеоинструкция по работе с личным кабинетом.

Отзывы инвесторов

Отзывы о perspectplus.com положительные, что связано с комфортными условиями для клиентов. Инвесторы неоднократно открывали депозиты и стабильно получали прибыль. Компания работает легально, что повышает доверие к ней и является гарантией честного взаимодействия с клиентами.