Покупка биткоина в обменниках или на биржах криптовалют?

Купить монеты на рынке криптовалют можно несколькими способами. В большинстве случаев биржу криптовалют выбирают трейдеры или инвесторы, потому что она предлагает широкий спектр цифровых валют, множество альтернативных монет по доступной цене и удобную систему для хранения и снятия денег. Но многие забывают, что цифровые деньги также можно купить в обменниках. Там иногда бывают более выгодные условия, чем на рынке.

Какие криптобиржи представлены на рынке, можно посмотреть на сайте https://cryptos-rating.

Различия

Между биржей криптовалют и обменниками много различий: например, разное устройство и принцип взаимодействия с пользователем.

Основные различия:

Запасы. На рынке практически неограниченное количество монет, поскольку одновременно работают тысячи трейдеров. Оператор обменника часто имеет ограниченный запас. Надежность. Торговая площадка – это немаленькая платформа, и ее владельцы ценят честность и бесперебойную работу. С ​​обменниками ситуация обратная. Торговля. На бирже можно торговать, но у обменников такой возможности нет. Цена. Рыночная цена находится под влиянием всех участников, что делает ее сбалансированной и справедливой. На обменниках цена определяется тем, кто получит выгоду. Собственник. Биржа не получает прибыли от продажи, а только предлагает платформу для торговли. Обменный пункт является прямым владельцем криптоактива и стремится получить максимальную прибыль от каждой операции.

Криптовалютные биржи, которые существуют на рынке несколько лет и имеют хорошую репутацию среди профессионалов, определенно заслуживают большего доверия, чем большинство обменников, когда дело доходит до покупки и продажи криптовалют. Разница в потенциальной надежности становится наиболее очевидной, если сравнивать биржи с долгой историей и обменники, появившиеся всего несколько месяцев или даже недель назад. Факт недобросовестности торговца не может быть выявлен за относительно короткий период его «опыта». Поэтому, работая с относительно молодыми точками, может быть особенно легко стать одной из первых жертв их обмана.

Основное отличие криптовалютной биржи от обменника – это прозрачность и честность всех транзакций, которые на ней происходят. Поскольку биткойн полностью анонимен, обменник может, например, украсть средства пользователей. Платформа может изменить предложение, ограничить вывод средств и т. д.

Еще одно преимущество бирж заключается в том, что купленную криптовалюту можно сразу использовать для коммерческих операций или других целей. Например, торговать многими другими валютами, чтобы создать инвестиционный портфель. Однако хранить средства на биржах криптовлают небезопасно. Всегда существует риск банкротства компании или взлома хакерами, как в случае с KuCoin. Цифровые активы после обмена нужно сохранить на холодных кошельках.