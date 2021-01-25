Способы заработка на разнице курсов валют

То, что можно неплохо заработать на разнице курса валют, знают практически все. Причем, способы того как заработать на разнице курсов валют вполне легальные. И в отличие от времен СССР, когда любые валютные спекуляции могли повлечь за собой криминальную ответственность, человек не нарушает никаких законов.

Что необходимо знать о заработке на разнице курсов валют?

Многие полагают, что такой способ заработка подходит лишь людям с экономическим образованием, которые хорошо ориентируются в финансах. Но, реалии таковы, что пополнить свой бюджет таким способом заработка может каждый. Главное, это желание учиться.

Если речь идет о заработке на разнице курсов валют, то здесь все предельно просто: купить дешевле, продать подороже. А разница при этом и составляет прибыль.

Способы заработка

Собственный обменный пункт

Достаточно неплохой и стабильный бизнес. Но, открытие обменного пункта сопровождается рядом трудностей. И основной из них является финансовая сторона. Необходим стартовый капитал на покупку оборудования и аренду помещения. Впрочем, если кто-то планирует открытие собственного бизнеса, то почему бы не рассмотреть такой вариант?

Покупка валюты за наличные

Один из самых простых способов, это купить валюту в банке, а когда курс будет более выгодный, продавать ее. К примеру, в начале месяца рубль «окреп» по отношению к доллару. Можно купить доллары по более выгодной цене. Затем следует дождаться момента, когда стоимость рубля по отношению к доллару упадет, и продать валюту.

Валютный депозит

Один из самых простых, но в то же время стабильных и надежных способов. Положить валюту на депозит, и получать проценты. Но, чтобы доход был действительно существенным, необходима довольно большая сумма вклада. К тому же всегда есть риск, что банк может закрыться. И максимальная сумма, которая может быть компенсирована клиенту после ликвидации финансового учреждения, составляет 1400000 рублей. По состоянию на конец января 2021 года это около 19000 долларов. Все средства, что свыше могут быть потеряны.

Интернет обменник

Преимущество такого способа состоит в том, что не нужно платить за аренду помещения и покупку оборудования. Но, понадобиться программа, которая будет осуществлять автоматический обмен валют. К тому же, нужно будет составлять договор с сервисами, которые будут доступны для обмена валют (WebMoney, ЮМани, Qiwi).

Итог

Заработать на разнице курса валют можно. Но, нужно выбрать для себя наиболее оптимальный и удобный вариант заработка.