Сравнение стратегий торговли криптовалютами

Для работы с криптовалютой трейдеры используют разные торговые стратегии. Прежде чем приступить к трейдингу, новичку нужно ознакомиться с особенностями криптовалютного рынка, изучить характеристики монеты, отследить ценовые изменения. Разберемся детальнее, как провести технический анализ криптовалют, какие инструменты для этого нужны, какую стратегию выбрать для краткосрочных и долгосрочных сделок.

Введение в торговлю криптовалютами

Криптовалютный трейдинг и инвестирование в цифровые активы привлекают все больше участников рынка, среди которых как частные инвесторы, так и крупные компании. Криптовалюты относятся к высокодоходным финансовым инструментам, что связано с их повышенной волатильностью. Курс монеты может резко меняться за короткие промежутки времени, а в долгосрочной перспективе стоимость актива способна достигать рекордных значений.

Источник: https://trading.biz

На фоне финансового кризиса криптовалюты уверенно удерживают свои позиции. Если сравнивать с традиционными активами и национальными валютами, на них в меньшей мере влияют события экономической и политической сферы. Инвестиции в криптосредства помогают переживать нестабильные времена, а спотовая торговля открывает больше возможностей для заработка.

Основные стратегии торговли криптовалютами

Для успешной криптоторговли трейдеру нужно подобрать или разработать подходящую стратегию. Подразумевается набор правил для торговли на криптовалютном рынке, которым должен следовать трейдер.

Основные стратегии:

Позиционная торговля. Относится к долгосрочным типам трейдинга, основана на возможности потенциального роста актива. Инвесторы, которые придерживаются этого направления, предпочитают хранить монеты с расчетом, что их стоимость увеличится в долгосрочной перспективе. В данном случае трейдера не должны беспокоить краткосрочные колебания, когда нужно быстро принимать решение, поэтому позиционная торговля подходит новичкам.

Свинг-трейдинг. Используется для заработка на краткосрочных и среднесрочных сделках. Время удержания позиций варьируется от нескольких дней до нескольких недель. Этот подход основан на идее о том, что цены меняются циклично, а вслед за ростом наступают этапы падения курса. Для получения максимальной прибыли трейдеру нужно отследить тренд и вовремя зайти на рынок.

Внутридневная торговля (дейтрейдинг). Один из наиболее распространенных направлений торговли, когда сделки открываются и закрываются в течение одного торгового дня. Эта стратегия изначально использовалась на традиционных рынках, где купить или продать активы можно во время работы биржи. Так как криптовалютнная биржа работает круглосуточно, дейтрейдинг подразумевает открытие и закрытие позиции за 24 часа. Чтобы определить точки входа, проводится технический анализ с использованием графиков и других инструментов, таких как калькулятор размера криптовалютной позиции.

Торговля в диапазоне. Применяется для получения прибыли в периоды флэта, то есть между двумя трендами. В период перепроданности трейдер покупает актив, в период перекупленности 一 продает. Трейдеру нужно правильно определить промежуток, в котором цена монеты будет падать или увеличиваться. В зависимости от направления движения он выставляет нужный ордер.

Скальпинг. Стратегии для продвинутых трейдеров, которые готовы рисковать. Предполагает краткосрочные сделки, как правило, они занимают несколько минут. Метод подходит для работы с криптоактивами, курс которых быстро меняется.

Сравнение долгосрочных и краткосрочных стратегий

Источник: https://trading.biz

Для криптотрейдинга применяются как краткосрочные, так и долгосрочные стратегии, которые позволяют зарабатывать на разнице курса. Сравним их особенности:

Краткосрочные стратегии. Сделки по времени занимают от нескольких минут до нескольких часов в течение торгового дня. Наиболее эффективны при торговле высоковолатильными активами, когда курс монеты меняется за короткие промежутки времени. Чтобы выбрать оптимальный момент для выхода на рынок, трейдер проводит технический анализ, изучает ценовой график, следить за новостями. В некоторых случаях, например, при скальпинге, не всегда есть возможность проанализировать рынок, так как решение нужно принимать очень быстро. Поэтому краткосрочные стратегии больше подходят опытным трейдерам.

Долгосрочные стратегии. Относятся к методам инвестирования, когда трейдер удерживает активы несколько месяцев или лет, ожидая значительного прироста капитала. Для реализации долгосрочных стратегий не нужно следить за кратковременными колебаниями курса и анализировать внутридневные изменения. Такие торговые операции связаны с меньшими рисками, в сравнении с краткосрочными сделками. Подходят начинающим трейдерам.

При работе с криптовалютами можно получать активный и пассивный доход, что зависит от конкретной стратегии. Выбор зависит от актива и его волатильности, проведенных исследований, целей торговли, опыта трейдера и допустимого уровня риска.

Анализ рисков и возможностей различных стратегий

Также стоит разобрать основные типы торговли криптовалютой, какие возможности они дают, а также существующие риски:

Спотовая торговля криптовалютой. Спот-сделки обозначают мгновенную покупку или продажу активов. На спотовом рынке можно свободно обменивать биткоины на фиатные деньги и на другие монеты. Главная цель для трейдера 一 купить актив на этапе падения цены и продать подороже. При покупке монеты трейдер становится владельцем актива и может распоряжаться им по своему усмотрению: хранить, обменивать или продавать. Трейдер рискует только собственными деньгами, поэтому риски ниже, чем при маржинальной торговле, однако потенциальная прибыль тоже будет меньше.

Источник: https://trading.biz

Маржинальная торговля криптовалютой. Подразумевает трейдинг с использованием заемных средств, которые предоставляет брокер. Торговля с кредитным плечом позволяет закрывать сделки на большую сумму, чем есть на депозите. При этом трейдер оставляет активы в виде залога, а также платит процент за использование кредитных средств. Преимущество маржинальной торговли 一 возможность получить гораздо большую прибыль, чем от спот-сделок, недостаток 一 высокие риски и долговые обязательства.

Торговля деривативами. В этом случае для трейдинга используются не криптовалюты, а контрактные инструменты 一 фьючерсы, опционы. Трейдер заключает контракт на покупку или продажу монеты по фиксированной цене. Этот метод используется с целью спекуляции и для снижения рисков, если цена монеты в будущем изменится. Минус торговли 一 трейдер не владеет активом, плюсы 一 хеджирование рисков, спекулирование на будущем движении цены валюты.

Перед заключением сделки эксперты рекомендуют анализировать риски, просчитывать потенциальные убытки и возможную прибыль. Сделать это можно онлайн с помощью бесплатных инструментов от trading.biz.

Примеры успешного применения стратегий на практике

Рассмотрим примеры торговых стратегий для криптовалютного рынка, которые работают:

Смарт-трейдинг. Методика предусматривает использование разных ордеров, таких как стоп-лимит и стоп-лосс. Подходит для спотового рынка и торговли деривативами. Какие комбинации можно использовать:

Тейк-профит + стоп-лосс 一 первый ордер размещается с целью фиксации прибыли, когда она достигнет определенного ценового значения, второй 一 для ограничения убытков.

Несколько ордеров тейк-профит + стоп-лосс 一 установка двух и более take profit позволяет снизить риски и повысить потенциальный доход. Например, первый тейк-профит можно разместить на 5% выше первоначальной цены, второй 一 на 10% выше.

Спред-трейдинг. Торговля на фьючерсных контрактах, позволяющая снизить риски путем открытия противоположных позиций. При этом можно выбрать фьючерсы на одну и ту же монету или для двух разных активов. Например, можно купить бинанс коин в феврале в ожидании роста и продать его через месяц, получив прибыль в виде ценовой разницы. Торговля с индикатором VWAP. Этот инструмент помогает определить лучший момент для открытия ордера перед разворотом тренда. Сочетание индикатора VWAP с RSI помогает предсказывать изменения в коротких таймфреймах и повышает точность прогнозов.

Как выбрать оптимальную стратегию для торговли криптовалютами

Источник: https://trading.biz

Выбор подходящей торговой стратегии для работы с криптовалютами является важной задачей для трейдера. Методы заработка подбираются индивидуально и зависят от опыта, предпочтений, финансовых целей. Выбор стратегии также зависит от таймфрейма, так как краткосрочные и долгосрочные операции имеют существенные отличия:

Краткосрочные стратегии подходят для активов с высокой волатильностью, они должны давать точные сигналы, позволяя быстро принимать решения.

Долгосрочные стратегии требуют минимального количества ложных сигналов с небольшим запаздыванием.

Чтобы прогнозировать наступление трендов, нужно уметь анализировать рынок и использовать инструменты технического анализа. В зависимости от состояния рынка и изменений выбранного актива можно подобрать наиболее эффективную стратегию (скальпинг, дейтрейдинг, инвестирование). После наработки опыта в криптоторговле можно разработать собственную стратегию, адаптировав ее под нужный актив и таймфрейм.