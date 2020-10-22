Большинство людей, создавших собственную организацию, стараются в ходе осуществления деятельности значительно сократить растраты на налогах и взносах по страховке. Благодаря упрощенной системе налогов, их плательщики имеют возможность уменьшить величину оплаты, также иметь более легкую процедуру уплаты, подсчета налога.

Важно выбрать соответствующую систему по налогообложению, предприниматели в основном предпочитают упрощенную, потому как она подразумевает льготный режим, содержащий минимум действий по проведению учета и это дает возможность направить собственные силы на развитие своего дела. Еще УТН предусматривает свободу от уплаты отдельных налогов, которые обязательны при уплате на общем режиме.

Ограничения в ходе выбора УСН

Есть ограничения в ходе выбора этой системы налогообложения, обязательное условие – это наличие дохода не более 150 млн. руб. за год, плюс число работников не больше ста человек, неимение филиалов, также, остаточная цена основных средств меньше, чем 150 млн. руб. Если не соблюдаются условия утрачивается право на использование упрощенной системы, организация перейдет автоматически на общую систему.

Запрещены отдельные разновидности деятельности, имеющие отношение к изготовлению подакцизной продукции, добыче ископаемых, исключение составляют предприниматели-работодатели.

Необходимо ежегодно предоставлять сведения, о состоянии отчетности можно узнать самому на странице Росстата или из оповещения на адрес бизнесмена. Если бизнесмен имеет наемный персонал, то перечень сдаваемых отчетов и платежей увеличивается. Надо не только платить зарплату, но также перечислять 13% налога с нее на доходы физических личностей, заботиться о пенсии работников, страховании, медицине.

Авансы

Периоды для расчета авансов по УСН — это первый квартал, шесть месяцев, девять месяцев. Если в отчетном периоде предприниматель имел доход, то на протяжении 25 дней надо рассчитать, затем заплатить в бюджет 6% от величины дохода.

Штрафы

Нарушение установленных сроков сдачи отчета повлечет за собой жесткие санкции. Величина штрафа зависит от просроченного периода:

меньше 180 дней – штраф 5% от суммы, которая не уплачена;

больше 180 дней — до 30% от величины налога.

Еще, если нарушен срок сдачи отчетов, после десяти дней, ИФНС имеет право заблокировать банковские счет, отчего приостановится бизнес на неопределенное время.