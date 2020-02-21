Заработная плата большинства россиян оставляет желать лучшего. Людям попросту не хватает средств для удовлетворения основных потребностей. Некоторые граждане вынуждены брать займ. Сегодня получить деньги в долг, можно не выходя из дома. Займы оформляют через интернет. Достаточно иметь доступ к всемирной паутине.
Виды онлайн займов
Существует несколько видов так называемых виртуальных займов. Все зависит от способа получения денег. Вот основные виды онлайн займов:
- Оформление кредита через интернет–магазин. На открытом ресурсе необходимо выбрать и купить понравившийся товар, а затем перейти по специальной ссылке. Перед пользователем откроется список учреждений, в которых можно оформить займ. Следует выбрать учреждение и оставить на его сайте заявку.
- Онлайн кредит на банковскую карту. Наиболее выгодный и удобный вариант оформления займа в виртуальном режиме. Компьютер и паспорт – все что понадобится иметь при себе. На сайте выбранного учреждения требуется заполнить заявку, указав сумму займа, личные данные и период погашения кредита. Когда заявка будет одобрена и подтверждена, пользователю поступит на счет указанная сумма.
- На электронный кошелек. Оперативный способ получения займа. Пользователю необходимо зарегистрироваться в системе платежей, занимающейся подобными вопросами. После регистрации подать заявку и ожидать ответа. В случае одобрения заявки, средства поступят на кошелек пользователя.
Преимущества онлайн займов
Оформление займов https://finx.com.ua/ru/dengi-v-dolg все чаще осуществляется через интернет. Следующие факторы наглядно объясняют популярность виртуальных кредитов:
- Удобное и быстрое оформление. Для получения займа в онлайн режиме не нужно собирать справки или другие документы. Нет необходимости посещать специальное учреждение для оформления заявки. Достаточно иметь под рукой электронное устройство. Оставить запрос можно в любом удобном месте, где имеется подключение к интернету. Ответ не заставит себя ждать. Оформление не занимает много времени.
- Личный контроль. Заемщик может ознакомиться с графиком погашения задолженности. Достаточно посетить личный кабинет. Пользователь всегда в курсе, какую именно сумму ему предстоит вернуть.
- Удобный способ оплаты. Погасить долг можно разными способами. Например, безналичным платежом через банковскую карточку. Оплату можно произвести, используя свой электронный кошелек или через терминал.
Это основные преимущества оформления займов в режиме онлайн.
Финансы, кредиты, банки — 21. 02. 2020