В настоящее время в буквальном смысле искусственный интеллект стал применяться во всех отраслях деятельности, в том числе и там, где это еще несколько лет назад казалось совершенно невозможным. Потенциал программ, которые базируются на нейросетях в настоящее время очень высок, именно по этой причине господин Мацкевич и обратил внимание на эту особенность. Он является одним из главных идейных лидеров различных технологических стартапов.

Именно благодаря ему создавался достаточно популярный и очень востребованный в настоящее время продукт, Dbrain. Собственно говоря, над этим проектом работало сразу несколько человек, среди которых можно выделить и господина Горшунова.

Что такое Dbrain

Как утверждают сами создатели данного проекта https://zarabotat-na-sajte.ru/obzor/dbrain.html, абсолютно любой проект в сфере искусственного интеллекта создается в два этапа.

Прежде всего в обязательном порядке потребуется подбирать информацию и разметку данных. Что касательно длительности процесса, то она пропорционален алгоритму действий. Для того, чтобы правильно и качественно написать программу может потребоваться выучить около 1 миллиона данных. Что касательно команды Dbrain, то она решила предоставить эту работу иным исполнителям, для того чтобы была возможность сконцентрироваться на более значимых вещах. Написание программы при помощи искусственного интеллекта. Что касательно данного процесса, то он в какой-то степени напоминает стимуляцию определенного кусочка человеческого мозга, который является ответственным за определенные задачи. Как известно, нейросеть подлежит обучению человеком. При всем этом, для выполнения определенных задач используются специальные программы. В момент обучения, программа имеет возможность обучаться, в том числе и для того, чтобы различать самые различные вещи, к примеру мышь от кошки. Далее программа уже начинает осуществлять свою деятельность в полностью автоматическом режиме.

Что касательно данной платформы, то она осуществляет свою работу на Ethereum с применением специальных смарт-контрактов. Благодаря этому можно в значительной степени увеличить безопасность и конфиденциальность данных. Что касательно гонораров, то они делятся между участниками максимально честно и в полностью прозрачном ключе. Все это стало возможным только благодаря тому, что здесь разработчики начала использовать протоколы PICARD и SPOCK.

Собственно говоря, практически каждый желающий имеет возможность зарабатывать на платформе с помощью решения различных несложных задач. Что касательно заработка в месяц, то сами разработчики гарантируют до 500 долларов прибыли.

Это действительно стоит внимания каждого человека.