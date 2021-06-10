В настоящее время в буквальном смысле искусственный интеллект стал применяться во всех отраслях деятельности, в том числе и там, где это еще несколько лет назад казалось совершенно невозможным. Потенциал программ, которые базируются на нейросетях в настоящее время очень высок, именно по этой причине господин Мацкевич и обратил внимание на эту особенность. Он является одним из главных идейных лидеров различных технологических стартапов.
Именно благодаря ему создавался достаточно популярный и очень востребованный в настоящее время продукт, Dbrain. Собственно говоря, над этим проектом работало сразу несколько человек, среди которых можно выделить и господина Горшунова.
Что такое Dbrain
Как утверждают сами создатели данного проекта https://zarabotat-na-sajte.ru/obzor/dbrain.html, абсолютно любой проект в сфере искусственного интеллекта создается в два этапа.
- Прежде всего в обязательном порядке потребуется подбирать информацию и разметку данных. Что касательно длительности процесса, то она пропорционален алгоритму действий. Для того, чтобы правильно и качественно написать программу может потребоваться выучить около 1 миллиона данных. Что касательно команды Dbrain, то она решила предоставить эту работу иным исполнителям, для того чтобы была возможность сконцентрироваться на более значимых вещах.
- Написание программы при помощи искусственного интеллекта. Что касательно данного процесса, то он в какой-то степени напоминает стимуляцию определенного кусочка человеческого мозга, который является ответственным за определенные задачи. Как известно, нейросеть подлежит обучению человеком. При всем этом, для выполнения определенных задач используются специальные программы. В момент обучения, программа имеет возможность обучаться, в том числе и для того, чтобы различать самые различные вещи, к примеру мышь от кошки. Далее программа уже начинает осуществлять свою деятельность в полностью автоматическом режиме.
Что касательно данной платформы, то она осуществляет свою работу на Ethereum с применением специальных смарт-контрактов. Благодаря этому можно в значительной степени увеличить безопасность и конфиденциальность данных. Что касательно гонораров, то они делятся между участниками максимально честно и в полностью прозрачном ключе. Все это стало возможным только благодаря тому, что здесь разработчики начала использовать протоколы PICARD и SPOCK.
Собственно говоря, практически каждый желающий имеет возможность зарабатывать на платформе с помощью решения различных несложных задач. Что касательно заработка в месяц, то сами разработчики гарантируют до 500 долларов прибыли.
Это действительно стоит внимания каждого человека.