Что такое свечной анализ в трейдинге?

Свечной анализ – методика прогнозирования колебаний цен акций или других рыночных показателей, особенностью которой является графическое изображение цен в виде так называемых японских свечей. Свечные графики дают возможность надежно прогнозировать колебания цен без использования вспомогательных аналитических методик и инструментов. Особенность системы – учет не только бизнес-процессов, но и поведения игроков (психологии рынка).

Что такое японские свечи в трейдинге?

Входящие в состав японских свечей фигуры – это прямоугольник (расположен по центру так, что горизонтальные стороны короче вертикальных) и вертикальные прямые линии (расположены по вертикальной оси прямоугольника сверху и снизу от него).

Свечи, которые обозначают растущий тренд, называются «бычьими». Их составляющие:

максимум и минимум цены – крайние точки верхней и нижней линий;

верхняя и нижняя тень – длина отрезков верхней и нижней линий;

цена закрытия и открытия – точки соприкосновения линий с прямоугольником – телом свечи.

Свечи, которые обозначают падающий тренд, называются «медвежьими». Их составляющие такие же, как и у «бычьих» свечей, но цена открытия здесь располагается сверху прямоугольника, а закрытия – снизу. Поскольку тенденции движения рынка могут быть направлены в разные стороны, иногда применяется термин «разворотные свечи». Выполняя анализ, следует дождаться, когда паттерн полностью закроется, и только тогда совершать активные действия.

Фактически, свеча показывает:

цену открытия интересующего трейдера периода (час, сутки, месяц);

минимальное и максимальное значения цены;

цену закрытия периода, который анализируется.

Особенности проведения свечного анализа рынка

Цены закрытия и открытия во всех методиках анализа японских свечей считаются самыми важными, поскольку они отображают ожидания и настроения игроков рынка. Например, свеча с большим полым телом, в которой цена закрытия существенно выше цены открытия, говорит трейдеру о том, что на движения рынка сильное влияние оказывают покупатели. Если же свеча большая, заполненная, и цена открытия выше цены закрытия, то рынком в данный момент руководят продавцы.

Чем тело свечи короче, тем меньше игроков рынка заинтересованы в акциях, относительно которых проводится анализ. В то же время при проведении свечного анализа рынка больший интерес представляют именно короткие свечи, поскольку их гарантированно сменят длинные свечи. За этим следует получение прибыли.

Основные разновидности свечей