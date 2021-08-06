Что такое свечной анализ в трейдинге?

Свечной анализ – методика прогнозирования колебаний цен акций или других рыночных показателей, особенностью которой является графическое изображение цен в виде так называемых японских свечей. Свечные графики дают возможность надежно прогнозировать колебания цен без использования вспомогательных аналитических методик и инструментов. Особенность системы – учет не только бизнес-процессов, но и поведения игроков (психологии рынка).
Что такое японские свечи в трейдинге?
Входящие в состав японских свечей фигуры – это прямоугольник (расположен по центру так, что горизонтальные стороны короче вертикальных) и вертикальные прямые линии (расположены по вертикальной оси прямоугольника сверху и снизу от него).
Свечи, которые обозначают растущий тренд, называются «бычьими». Их составляющие:
- максимум и минимум цены – крайние точки верхней и нижней линий;
- верхняя и нижняя тень – длина отрезков верхней и нижней линий;
- цена закрытия и открытия – точки соприкосновения линий с прямоугольником – телом свечи.
Свечи, которые обозначают падающий тренд, называются «медвежьими». Их составляющие такие же, как и у «бычьих» свечей, но цена открытия здесь располагается сверху прямоугольника, а закрытия – снизу. Поскольку тенденции движения рынка могут быть направлены в разные стороны, иногда применяется термин «разворотные свечи». Выполняя анализ, следует дождаться, когда паттерн полностью закроется, и только тогда совершать активные действия.
Фактически, свеча показывает:
- цену открытия интересующего трейдера периода (час, сутки, месяц);
- минимальное и максимальное значения цены;
- цену закрытия периода, который анализируется.
Особенности проведения свечного анализа рынка
Цены закрытия и открытия во всех методиках анализа японских свечей считаются самыми важными, поскольку они отображают ожидания и настроения игроков рынка. Например, свеча с большим полым телом, в которой цена закрытия существенно выше цены открытия, говорит трейдеру о том, что на движения рынка сильное влияние оказывают покупатели. Если же свеча большая, заполненная, и цена открытия выше цены закрытия, то рынком в данный момент руководят продавцы.
Чем тело свечи короче, тем меньше игроков рынка заинтересованы в акциях, относительно которых проводится анализ. В то же время при проведении свечного анализа рынка больший интерес представляют именно короткие свечи, поскольку их гарантированно сменят длинные свечи. За этим следует получение прибыли.
Основные разновидности свечей
- «Доджи» – свеча с маленьким телом и длинными тенями. У его разновидности, «длинноногого доджи», длина теней приблизительно одинакова. Появление «длинноногого доджи» – показатель разворота рынка. Еще одна разновидность этой свечи – «надгробие». У нее нет одной из теней.
- «Молот». Чаще всего образуется на самом дне рынка. Может показывать пробитие уровня поддержки. Появление «молота» – явный сигнал окончания нисходящего тренда и начала восходящего. Соответственно, тело у свечи маленькое, зато к линии поддержки устремляется длинная тень.
- «Падающая звезда». Это противоположность «молота», ее длинная тень направлена в сторону уровня сопротивления.
- «Волчок». Свеча с маленьким телом и небольшими тенями. Чаще всего ее можно видеть в моменты переломов тренда.