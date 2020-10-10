Кому в наше время неизвестен Форекс? Пожалуй, таких людей единицы. Многие интересуются, а есть ли возможность заработка на нем? И не просто заработка, а наличия надежного и постоянного источника пополнения дохода, который не будет находиться в зависимости от экономической ситуации или состояния данной сферы в стране. Просто замечательно, ведь при работе на Форекс все негативные моменты, связанные с недоброжелательным коллективом сотрудников, временем, затрачиваемым на поездку до работы и обратно, а также назойливым начальством канут в лету. Разве так бывает?

У работы на бирже Форекс имеется целый ряд плюсов. К примеру, какими положительными сторонами будет обладать работа на бирже для офисного в недавнем прошлом клерка, который стал валютным трейдером и обладает умением угадывать колебания валютных пар? В чем, кроме собственно заработка, будут заключаться преимущества подобной деятельности?

Свобода в выборе места для работы. Отныне зарабатывать возможно там, где имеется доступ к глобальной сети. Однако данные статистики твердят о том, что наиболее часто подобной разновидностью торговли люди занимаются как в офисе, так и дома. Тем не менее, теперь можно работать в парке, за чашечкой кофе в кафе, в общественном транспорте, да где угодно в принципе. Полное отсутствие начальства. По сути трейдер превращается в предпринимателя, который обязан в зависимости от его страны проживания уплачивать казне налог от 10% до 15%. А торговый терминал UTIP Trader — отличный помощник в торговле. При правильном ведении дел появляется шанс увеличить свой депозит и опыт, что станет залогом роста прибыли. Никто в прочем не запретить снимать по те же 5-10% ежемесячно с депозита, но при оставлении их на счете, капитал станет расти, а, значит, увеличится и доход с него. Теперь никаких поездок на работу. Экономия времени получается очень солидная, а еще средства экономятся на расходах на транспорт.

Самым главным вопросом станет сумма заработка трейдера. В среднем, согласно данным статистики, она доходит до 10% от депозита. И остаются в плюсе порядка 5% трейдеров, тогда как остальные просто избегают потерь. Это в лучшем случае. А вот прибыль ставших удачными и успешными трейдеров может доходить до нескольких сотен буквально за один день. Примеров тому немало. Есть трейдеры, зарабатывающие до 1000 долларов за сутки!

Как бы там ни было, но заработок посредством Форекса является как интересной, так и прошедшей проверку временем альтернативой стандартной работе. При желании пополнить собственный бюджет к ней непременно следует присмотреться поближе.