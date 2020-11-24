Как проводятся торги на рынке Форекс

Рынок Форекс обладает поразительной особенностью. У рынка Форекс не существует четкой привязанности к конкретным местам, а торговля ведется при использовании телефона, а также с использованием терминалов компьютерной сети и вообще в сети Интернет.

В каждом регионе России существует специальные дилинговые центры, которые позволяют пользователям, используя специальную компьютерную программу. Эта программа является лучшей программой на сегодняшний день, и данная программа имеет возможность работать с различными финансовыми инструментами, такими как FOREX, cfd, futures, stocks и другими финансовыми организациями.

В современном мире финансовый рынок Форекс находится в меняющихся условиях и изменяется ежеминутно. Именно по причине высокой активности и большой оплаты трейдера эта профессия становится все более и более популярной и высокооплачиваемой.

Сейчас эта профессия является наиболее доходной и популярной и позволяет получать большое количество прибыли при проведении финансовых операций. При этом, заниматься трейдерством могут как мужчины, так и женщины независимо от возраста и семейного положения.

Как осуществляются сделки на бирже Форекс

При осуществлении финансовых сделок на рынке Форекс необходимо знать основную терминологию этой биржи. Итак, прежде всего – это стоимость базовой валюты. Стоимость базовой валюты называется котировкой. Котировка состоит из цены продажи валюты (Bid) и цены покупки базовой валюты (Ask или Offer).

Кроме того, необходимо знать спрэд – разницу между ценой продажи и ценой покупки валюты. Спрэд вычисляется в пунктах. Конечно, различные валютные пары котируются с разной точностью и именно от этого зависит величина спрэда, то есть от валютной пары.

Спрэд – это основа получения прибыли на финансовой бирже Форекс.

Несомненно, что осуществляя покупку – продажу нужно учитывать величину спрэда и выбирать брокера. При этом не стоит особо доверять ни слишком большому числу спрэда, ни слишком малой его величине, так как в первом случае это явный грабеж клиента, а со второй намеренное снижение цены, что не может не насторожить клиента рынка Forex.

Кроме того, еще одним видом дохода на валютном рынке Forex может быть так называемое кроссирование валют. Что такое кросс – курс – это обменный курс между валютами по отношению к доллару. При осуществлении сделки на бирже Вам предоставляется канал связи. Именно используя этот канал, Вы сможете производить игру на рынке Форекс.

Заключение сделки на рынке Форекс и получение прибыли

При осуществлении сделки на финансовом рынке Форекс необходимо четко следовать этапам сделки. Прежде всего, необходимо осуществить запрос, где нужно точно указать интересующую Вас пару валют и сумму осуществляемой сделки. Далее, обязательным условием является выдача ордера.

Далее брокер одобряет вашу сделку, и отменить ее Вы уже не в силах. Сначала проводится запрос котировки, далее производится подача команды и заключение сделки. При этом заключать сделку на бирже Форекс наиболее разумно в момент когда котировка достигнет необходимого Вам значения, а позже вы можете дать приказ брокеру для открытия или закрытия Вашей позиции. Кроме того можно осуществить мгновенное и автоматическое выполнение заказа при достижении котировки, которая заявлена в ордере.

Этот способ используется в основном при осуществлении дистантных интернет – операций.

Самые частые ордера Take Profit и Stop Loss. Данные ордера привязываются к исполнению различных позиций при достижении предполагаемой величины прибыли (Take Profit) или при достижении защиты вашего депозита от убытков (Stop Loss).

Таким образом система ордеров Take Profit и Stop Loss позволяет трейдерам предотвращать неожиданные потери и удачно фиксировать прибыль в те моменты, когда трейдер не может лично следить за рынком.