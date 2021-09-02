Prime XBT: обзор торговой платформы

В настоящее время уникальное платежное средство – цифровая валюта – развивается стремительными темпами. В частности платежный сервис БитПэй всего за несколько месяцев работы существенно увеличивает оборот средств, достигая отметки в 65%. Среди прочих валют биткоин занимает уверенное лидерство на рынке криптовалют. К слову сказать, рост популярности «монеты» продолжается. Проведя краткий анализ рынка, компания Chainanysis сделала вывод: 85% переводов криптовалют сегодня осуществляется в биткоинах. Эксперты утверждают о том, что быстрый рост «монет» оказывает воздействие на долю остальных криптовалютных транзакций.

Тенденция современности такова, что человек стремится к постепенным, систематическим накоплениям. Никто не гонится за быстрыми продажами, не покупают криптовалюту в больших объемах, как это было несколько лет назад. 2020 год показал, что цифровая экономика развивается в нужном русле, а значит – за ней будущее многих развитых стран мира.

О бирже PrimeXBT

Изначально нужно отметить, что биржа Прайм ХВТ – это площадка, на которой можно выгодно провести следки с такими криптовалютами, как Литкоин, Биткоин, ЕТН, а также XRP. Кроме прочего, PrimeXBT дает возможность не только приобретать, но и продавать фиатные валюты, CFD. Что касается деятельности инвесторов, то анализируемая площадка открывает для них массу новых возможностей и перспектив. Соответственно, это привлекает новых участников рынка криптовалют на PrimeXBT каждый день.

Как работает PrimeXBT?

С уверенностью можно утверждать о том, что PrimeXBT – крупнейшая платформа, которая работает по всем направлениям не только с биткоином, но и прочими распространенными «монетами». Сегодня открыта возможность работы на PrimeXBT со 170 стран мира. Вот почему на площадке встречаются трейдеры не только из Европы, но и из государств Океании, Азии и так далее. Иена, доллар, евро, биткоин и множество других валют – доступны на PrimeXBT. Универсальность биржи состоит, прежде всего, в высоком кредитном плече, а именно – 100х (в двух направлениях).

Важно, чтобы пользователи могли оперативно получить ответы на все интересующие вопросы. Для этих целей в трех офисах, расположенных в разных странах мира, работает 40 человек – операторы, который готовы оказать техническую помощь не только новичкам, но и профессиональным трейдерам. Статистика показывает, что каждый день на PrimeXBT компании совершают транзакции на сумму в 375,000,000 долларов США.

Собственники биржи

Компания PrimeXBT пребывает под руководством двух человек, которые зарегистрированы в SEC. Тем не менее, их работа в полной мере указанной организацией не контролируется.

Итак, биржа зарегистрирована на Сейшелах, а посредник в лице Prime Technologies Ltd – на островах Сент-Винсент и Гренадинах. Клиенты, которые интересуются уставной документацией PrimeXBT, могут ознакомиться с ней в разделе на сайте компании (Правовое обеспечение).

Краткий обзор торговой площадки

Изначально нужно отметить максимально удобный функционал PrimeXBT, интерфейс, а также расширенные возможности не только для новичков, но и профессионалов. Особенно привлекает трейдеров тот факт, что на бирже можно работать даже без внесения реальных средств на депозит. Итак, PrimeXBT предлагает версию демо. Для этого имеется специальная кнопка, нажав на которую пользователь переходит в тестовый режим. Однако для того, чтобы активировать разделы продажи или покупки, нужно любым способом (который представлен на бирже) пополнить депозит. Как только на счету трейдера появятся собственные средства, начинается полноценная работа с биржей.

Для первого раза трейдеру предлагается кредитное плечо с применением криптовалюты. В виду того, что именно кредитное плечо сопряжено с получением прибыли или потери, платформа настоятельно рекомендует использовать кредитное плечо именно в работе с криптовалютами.

Итак, нужно разобраться: почему интерфейс PrimeXBT максимально удобен по сравнению с конкурентами. Прежде всего, отметим 3 раздела в меню «Рынки»:

CFD Crypto Forex

Однако даже если собственных средств на счету не имеется, можно начать торговлю с более, чем 30 активами – на основании заемных средств.

Подача заявок

В нижней части сайта, слева находятся приложения, в которых представлены кнопки покупки и продажи. Для того чтобы настроить меню платформы под собственные потребности, предусмотрено мини-меню, которое всплывает на экране пользователя в качестве отдельного окна. В нижней части интерфейса есть раздел, в который сводится информация по открытым позициям трейдера.

Что касается коротких, а также длинных позиций, то они доступны для открытия на любом рынке PrimeXBT. Но трейдеры, которые делают прогнозы на стоимость, могут совершить покупку базового актива, а также дополнительно заработать на росте цен. Трейдеры, зарабатывающие на падении цен, стараются избавиться от актива, планируя получить профит от понижения стоимости валюты. Для работы платформы подключены надежные и высокопродуктивные серверы Amazon AWS.

Многих трейдеров (не только новичков, но и профессионалов) все время интересует вопрос о возможности ведения торговли в дневное время. Согласно статистике, 74,1% ордеров рынка исполняются по запрашиваемым котировкам. Если хочется нивелировать проскальзывания, то биржа настоятельно рекомендует использовать «Лимит» — разновидность приложения.

На сегодняшний день биржа поддерживает 5 типов заявок: «стоп», «лимит», «рынок», «защитная ставка», «одна заявка отменяет другую заявку».

Рекомендация. Уже к первому применению можно использовать защитные приложения. Например, если трейдер ставит стоп на уровне цены, которая указывается выше, то можно подключить защитный ордер стоп-лосс – вместе с установкой главного ордера. Соответственно, текущая позиция может быть защищена, так как после процедуры исполнения ордера, в работу подключается защита «стоп-лосс».

Немного о графиках

Что касается инфографики, которая представлена на бирже, то она сконцентрирована в центральной части экрана. Кроме прочего, трейдеры активно используют временные интервалы – вместе с кнопками «купить» или «продать».

Разумеется, работа сопряжена с аналитической информацией. В целом, на Прайм ХВТ представлены линейные, столбчатые, свечные графики. Интервал времени избирается на основе потребности – от 1 минуты до 1 месяца. Графики отражают не только трендовые, но и сложные инструменты аналитики (например, линии Фибоначи). Кроме прочего, можно дополнять графики разными аналитическими изысканиями: средний истинный диапазон, полосы Боллинджера и так далее.

Открытие торговых сделок

На экране имеется кнопки красного и зеленого цвета. Зеленая кнопка означает функцию покупки, а красная – продажи (расположение кнопок – в правой части окна). Впрочем, трейдеру можно настраивать рабочую зону так, как это нужно (за счет виджетов, представленных на торговой платформе). Одновременно можно открывать до 4 графиков, а остальную часть экрана – задействовать в работе с открытыми, закрытыми позициями на бирже.

Как пополнить счет

На сегодняшний день кредитные карточки не доступны для пополнения депозита. Чтобы пополнить счет, нужно иметь биткоин-кошелек. Пожалуй, это единственное и основное условие для работы на PrimeXBT. Примечательно, что именно за счет данного способа трейдер может сохранять полную анонимность. Минимальная сумма пополнения – 0,001 биткоина.

Если трейдер не придерживается принципов анонимности, то можно пополнить счет с помощью банковской карточки. Только потом средства можно выводить на биткоин-кошелек. Еще одна особенность биржи состоит в том, что торговать можно в одночасье. Соответственно, все позиции будут открытыми до очередного рабочего дня.

Услуги и тарифы биржи

За услуги биржи, а также за торговлю в ночные часы взимается определенная плата. Пожалуй, комиссионные сборы – это главный вопрос новичков, которые только знакомятся с платформой PrimeXBT. Отметим, что в зависимости от используемых активов будут варьироваться комиссионные.

Работа с криптовалютой

Например, если в качестве базы трейдер выбирает работу с криптовалютой, то взимается комиссия в размере 0,05% за торгуемый актив.

Товары, индексы

Совершение сделок с товарами, а также индексами (Брент, Crude или GER30) облагается комиссией в размере 0,01% за сделку.

Форекс

Примечательно, что в данном случае задействуется минимальная комиссия – 0,001%. Однако спред увеличивает комиссионные сборы. Тут ситуация напоминает куплю нового транспортного средства: клиент оплачивает размер стоимости, что и приносит основную прибыль автосалону. Но если нужно вернуть по тем или иным причинам автомобиль обратно в автосалон, даже в день покупки, то сумма будет выдана на руки меньше, чем внесено изначально.

Операции в ночные часы

Итак, сейчас на бирже можно вести торговлю с кредитным плечом 100х. Соответственно, 99% позиции удерживается в виде займа ликвидности. В результате, расходы на заимствование растут при завершении позиции днем. При этом сама сделка не может закрываться в этот же день, а потому – позиция держится до утра. Пользователь платит комиссию за ночное удерживание позиции.

Криптовалютные сделки

К слову сказать, в ночное время комиссия может варьироваться: все зависит от вектора сделки трейдера. Вот почему настоятельно рекомендуется проанализировать таблицу сделок. С ее помощью удается максимально точно понять принцип «ночных комиссий» при работе с активами в криптовалюте.

Товары и индексы: комиссии

Вне зависимости от длительности удержания позиции трейдером, ночная комиссия не меняется. В то же время при изменении базового актива происходит изменение комиссионных. В разделе тарифов имеется детальная информация о важных расходах пользователей, которые они понесут во время работы на PrimeXBT (потенциально).

Биржа в социальных сетях

Максимальное количество информации люди получают сегодня именно из социальных сетей. В данном случае торговая площадка PrimeXBT – не исключение. Платформа имеет страницы в Ютубе, Твиттере, на Фейсбуке.

Резюме

Если трейдер хочет пройти быструю регистрацию и начать в то же день торговлю, лучше всего проходить регистрацию на условиях анонимности. Но нельзя забывать о правилах регламентации. Перед переводом крупных сумм на счет, нужно предусмотреть возможность отсутствия соответствующих активов.

PrimeXBT – это реальная возможность для успешного заработка на самых распространенных активах со всего мира, в том числе – и с криптовалютами. Небольшие стартовые вложения помогут новичкам начать собственное дело максимально успешно.