В октябре 2021 года Марк Цукерберг, основатель Facebook, объявил о смене курса для корпорации: переименовании холдинга Facebook в Meta и начале разработки метавселенной с криптовалютой и NFT-токенами. В момент объявления еще никто не знал (как не знает и до сих пор) какая криптовалюта войдет в основу метавселенной, тем не менее курсы нескольких монет, связанных с блокчейн-играми, начали быстрый рост.

По прошествии нескольких месяцев хайп на метавселенные достиг космических масштабов – крупные компании, такие как Microsoft, и начинающие проекты один за одним объявляют о создании собственной метавселенной, а количество токенов со словом Meta в названии выросло в разы.

По словам основателя Meta, важными столпами будущего метаверса станут:

Криптовалюта – технология цифровых денег, имеющая все возможности стать фундаментом финансовой системы нового мира.

NFT-токены – уникальные цифровые предметы: от аватаров пользователей до земельных участков виртуальных планет.

Также в письме Цукерберга инвесторам упоминается «совершенно новая форма управления», что увеличивает шансы на использование блокчейн-технологии в метаверсе, а также смарт-контрактов. И потому идеальным вариантом для метавселенной может стать криптовалюта Ethereum.

Ethereum – это крупнейшая децентрализованная платформа, на базе которой создано большее число приложений мира DeFi (децентрализованных финансов), сервисов и приложений. Даже сейчас она занимает 2 место в мире по капитализации, работая на энергозатратном алгоритме Proof-of-Work.

В 2022 году Ethereum планирует провести глобальное обновление, которое позволит перейти на новый алгоритм консенсуса, не требующий больших вычислительных мощностей, и решит проблему высоких комиссий и низкой пропускной способности. Эти изменения сделают экосистему Ethereum еще более привлекательной для инвесторов и в теории увеличит количество проектов, запускаемых на его базе, в том числе и метавселенных.

Уже сейчас стоит задуматься о перспективах этой криптовалюты и рассмотреть ее как проект для своих инвестиций. Это можно сделать через грамотно подобранный Eth-кошелек от Trustee. Через него можно без использования бирж или сторонних обменных сервисов купить эфир с банковской карты. А с помощью функции WalletConnect получить доступ к миру децентрализованных финансов и NFT-площадок, работающих в сети Ethereum.