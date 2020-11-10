Если Вы собрали достаточную сумму денег, и не хотите, чтобы они лежали без дела, но при этом, не хотите начинать новых дел, то инвестирование в пассивный заработок – это выбор именно для Вас. Однако, даже перед инвесторами стоит не легкая задача, в какую сферу вкладывать деньги сейчас наиболее прибыльно: в недвижимость или в Форекс? Мы разобрались в этом вопросе, и постараемся дать максимально развернутый ответ в нашей статье.

Что прибыльнее, строительство или Форекс?

Первый вопрос, который должен звучать в голове каждого инвестора: «Какая ниша, может принести наибольший профит в краткие сроки?». Не так давно, в конце 90-ых годов, строительство давала наибольший буст, ведь помимо арендной платы, инвесторы получали рост актива, который заключался в возрастании роста цены. Сегодня же цены на недвижимость находятся на пике, и расчет прибыли заключается исключительно в размере возможно рентной платы. Большинство архитектурных сооружений, приносят от 5 до 8% прибыли в год, коммерческая недвижимость – 10-12%. В тоже время, вложившись в ПАММ-счет рынка Форекс, инвестор может получать от 40 до 60% от размера депозита в месяц, что в разы выше аналогичных размеров в строительство. Как итог – 1:0 в пользу рынка Форекс.

Куда легче вложить, в строительство или Форекс.

Задавшись вопросом: «какие инвестиции имеют более понятный характер, Форекс или строительство?», большинство ответит, что в недвижимость инвестировать легче. Однако, детально разобравшись в вопросе, мы пришли к выводу, что эо не совсем так. Инвестиции в валютную биржу – весьма просты, и Вам нет нужды уметь делать волновой анализ или знать, что такое канальная стратегия Форекс. Вложения в ПАММ счета, подразумевают, что всеми операциями будет управлять доверенный трейдер, имеющий опыт в данной сфере, а Вам необходимо лишь выбрать лучший вариант, опираясь на статистику в открытом доступе. Если же Вы сомневаетесь, какую нишу выбрать, мы советуем обратится в компанию cbt.center, предоставляющую бесплатные онлайн консультации населению по всем финансовым и биржевым вопросам. Здесь же вы сможете записаться на специальные курсы по обучению трейдингу на валютной бирже Форекс (все курсы разделены по уровню первоначальных знаний клиента). Мы же в свою очередь, советуем Вам рассмотреть оба варианта, и по возможности дифференцировать свои инвестиции в несколько корзин.