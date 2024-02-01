Fiat 500 Cabrio Hybrid — с помощью электричества

Fiat потребовалось много времени, чтобы коснуться притока, но теперь итальянцы тоже электрифицированы. Неуверенное вступление итальянцев в эпоху электрических силовых установок объясняется еще и тем, что FIAT является серьезным фактором на рынке малолитражных автомобилей. В целом тенденции к снижению расхода топлива в этом сегменте значительно ниже, чем, например, у тяжелых внедорожников. В своем сегменте А-рынка итальянцы неизменно занимают первое место в Европе.

Прошлый год продаж стал лучшим для Fiat 500 — уникальной модели давно существующего малолитражного автомобиля. Fiat сохраняет его привлекательным и желанным, предлагая различные специальные и ограниченные модели, не открывая его заново с технической или дизайнерской точки зрения. В этом отношении 2020 год приносит небольшую разницу — с 500 Hybrid практически нет новой «специальной» модели, но технически это что-то новое для дилеров и клиентов Fiat.

Знаменитый новый итальянец отпраздновал свою премьеру в 2007 году, а кабриолет появился два года спустя. Однако в связи с электрификацией он совершенно не изменился. Бестселлер в любом случае — табу. Важные мелкие изменения, такие как сиденья, обитые переработанными пластиковыми отходами. Сразу возникает ощущение, что это приносит пользу окружающей среде.

Легкий гибридный привод обеспечивает экономию за счет простого решения и требует более бережного обращения без каких-либо революционных амбиций. Ведь цена на электрификацию не должна превышать ценовой диапазон малолитражки.

Новый 500-й двигатель с электроприводом остается безнаддувным 70-сильным двигателем. и стоит всего на 500 евро больше, чем стандартная версия с 1,2-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 69 л.с. В основе «мягкой» гибридной системы лежит совершенно новый трехцилиндровый двигатель Firefly.

Генератор-стартер, который работает в 12-вольтовой электрической системе и преобразует свою энергию в заряженную током ионно-ионную батарею, подключен к этому модульному двигателю, который легко модифицируется и весит всего 77 килограммов. Аккумулятор находится под задним сиденьем. Эта система предлагает очень легкую мягкую гибридную опору, ее задача — принести максимальную пользу с минимальными усилиями. Выбросы CO2 и расход топлива, по заявлению компании, должны быть всего на 19 и 30 процентов ниже значений стандартных характеристик модели.

Для 500 с легким гибридным приводом мощностью 70 л.с. и максимальный крутящий момент 92 Нм Fiat говорит о совокупном расходе в 4,1 литра, что соответствует выбросам CO2 в 93 грамма на километр. Помимо работы в качестве стартера, генератор (RSG) управляет всеми другими вспомогательными устройствами.Система может регенерировать энергию.

Поскольку Fiat не предлагает автоматическую коробку передач, а только новую шестиступенчатую механическую коробку передач для мягкого гибрида, вам необходимо выключить двигатель и «плавать» на холостом ходу, чтобы в полной мере воспользоваться рекуперацией. На дисплее отображается, когда это действие рекомендуется . Таким образом, от водителя зависит, насколько гибридный привод Fiat сможет реализовать свой потенциал экономии.

Как правило, для автомобилей этого класса вы всегда должны поддерживать более высокие скорости, если вы ищете больше динамики.Электрическая поддержка обеспечивается более высоким крутящим моментом, когда RSG обеспечивает дополнительные 5 л.с.

Во время ежедневных испытаний двигатель автомобиля firefly показал себя хорошо, но все же не смог вывести пятилитровую маркировку стоимости на 100 км, но зато было очень легко сжечь более 6,5 литров при более сильном давлении на газ.

За гибрид 500 Series C в Launch Edition FIAT в Германии хочет как минимум 20 590 евро, но цена на электрифицированный Cinquecento может вырасти до 23 900 евро при заказе дополнительных устройств.

Технические данные Fiat 500 Hybrid Launch Edition:

Длина / ширина / высота: 3,57 / 1,62 / 1,48 метра

Трехцилиндровый двигатель с легкой гибридной системой на 12 Вольт

Рабочий объем: 999 куб.

Макс. мощность: 51 кВт / 70 л. при 6000 об / мин

Макс. Крутящий момент: 92 Нм при 3500 об / мин

механическая шестиступенчатая коробка передач

от 0 до 100 км / ч: 13,8 с

Макс. скорость: 167 км / ч

Стандартный расход: 4,1 л / 100 км

Выбросы CO2: 93 г / км

Цена: от 20590 евро

Инструкции для ремонта и обслуживания легковушек Fiat Croma: https://autoinstruction.ru/Fiat/Croma/154