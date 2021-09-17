Как открыть АЗС

В последнее время на улицах стало появляться довольно много автомобилей. И это в первую очередь наталкивает на мысль, что довольно прибыльным мог бы стать бизнес, который основывался бы на продаже топлива и расходников, например, качественного масла моторное масло Хадо 10w40, для такого вида транспорта. Рассмотрим алгоритм действий, которые потребуется совершить для реализации этой бизнес-идеи.А именно в данной статье пойдет речь об открытии или же приобретении в собственность автозаправочной станции.

С самого начала вы должны быть готовы к тому, что такой род деятельности, из-за своих присущих особенностей, требует довольно много вложений и огромнейшей кучи документов, так как автозаправочные станции являются объектами повышенного риска. Если же все-таки вышеуказанное вас не остановило, значит, можете приступать к первому этапу, то есть оформлению документов.

Очень большую роль при процессе открытия автозаправочной станции имеет то, какому типу налогообложения вы отдадите свое предпочтение. Большая част нефтяных компаний, которые поставляют АЗС топливо, работают на основной системе налогообложения, то есть с налогом на добавленную стоимость. Исходя из этого, лучшим вариантом для вас будет открытие ООО, так как в дальнейшем это даст вам возможность более четко решать все проблемы и доводить до ума все аспекты, которые могут возникнуть в вашей деятельности.

После того как с бумажной волокитой все подошло на завещающую стадию, можно и присматривать место, где будет располагаться будущая АЗС. Основным критерием, которым необходимо будет руководствоваться при выборе, является наличие центральной дороги, удобного заезда для автомобилей. Если такой участок уже выбран, необходимо получить документы, которые будут вам разрешать проводить монтаж АЗС. Также очень важным моментом является оборудование заправки, а самое главное – это резервуары для хранения нефтепродуктов, которые должны соответствовать всем требованиям.

Если вы являетесь новичком в оформлении такого рода документации, лучше всего обратится в компанию, которая предоставляет помощь в проведении такого рода операций, так как они полностью будут вести ваш проект, начиная с процесса оформления документов и заканчивая передачей вам в собственность готового комплекса автозаправки. В большинстве случаев автозаправочная станция строится в период от шести до двенадцати месяцев.