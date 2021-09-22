Недорогие автомобильные аккумуляторы от известных производителей

Важной составляющей системы зажигания авто является аккумулятор автомобильный. Посредством АКБ стартер проворачивает маховик и коленчатый вал, что дает возможность запустить двигатель. Большой выбор аккумуляторов для всех видов техники предлагает интернет-магазин «АвтоАптека». Здесь по доступной стоимости можно приобрести высококачественную продукцию ведущих брендов, а также получить бесплатные консультации опытных специалистов относительно подбора подходящей модификации.

Как сделать правильный выбор АКБ?

Автомобильные аккумуляторы, как правило, имеют существенные различия. При покупке такого устройства следует обращать внимание на такие показатели, как:

Технология;

Емкость батареи;

Габаритные размеры;

Полярность.

В ассортименте магазина «АвтоАптека» представлены следующие типы АКБ:

Свинцово-кислотные аккумуляторы для авто – функционируют благодаря электролиту (раствор кислоты и дистиллированной воды). Такие устройства нуждаются в особом обслуживании, электролит периодически нужно пополнять.

AGM-аккумуляторы – достаточно герметичные, батарея также работает на электролите, но раствор кислоты имеет связанное состояние, впитан в волоконный пористый материал, за счет чет долго не испаряется и не расплескивается наружу.

Если в вашей машине ранее применялся традиционный свинцово-кислотный АКБ, то батарейный блок для такого автотранспорта можно усовершенствовать до AGM.

Монтажный отсек АКБ для авто имеет определенную вместимость. Поэтому, покупая новый аккумулятор, нужно снять замеры со старого. В противном случае, приобретенное устройство просто не войдет на свое место.

Если вы обратитесь за помощью к менеджерам интернет-магазина «АвтоАптека», то они помогут вам купить аккумулятор автомобильный с учетом всех необходимых параметров.

Как заказать лучшую модель АКБ?

Стать клиентом магазина «АвтоАптека» совсем несложно. Если вы решили, купить аккумулятор для авто, предварительно подобрав подходящую модификацию в виртуальном каталоге, отправьте заявку одним из наиболее удобных для вас способов:

В онлайн-режиме;

По телефону;

На электронную почту.

Вы будете приятно удивлены стоимостью каждой товарной позиции из представленного ассортимента. Ведь теперь вы сможете купить аккумулятор на машину совсем недорого. А еще воспользуйтесь адресной доставкой, и товар приедет к вам независимо от того, в каком уголке Украины вы проживаете.