Решение купить автомобиль

Ходить пешком хотя и очень полезно для здоровья, но крайне неудобно: успеть надо везде. Автомобиль – не просто шикарная и дорогая игрушка в семье, а необходимое средство, экономящее самое дорогое – наше время. Стоит отметить, что права купить сегодня не составит труда.

Как же выбрать автомобиль? На что стоит обратить внимание потенциальному покупателю в автосалоне:

начнем выбор с анализа. Стоимость автомобиля играет первую и главнейшую роль при выборе транспортного средства. От этой суммы необходимо вычесть сумму для постановки авто на учет. Если вы планируете жить по средствам, то выбирайте автомобиль по мощности, марке, комплектации на соответствующую сумму. Но помните об одном: иногда лучше «затянуть поясок» или даже перезанять и купить более качественный автомобиль – приобретение не на один год. Обратите внимание на топливо, на котором функционирует ваше авто;

от суммы, имеющейся у вас в наличии, зависит приобретение нового или подержанного автомобиля. Помните, что с новым автомобилем первое время нет практически никаких хлопот, кроме своевременной заправки, замены масла и накачивания колес. Авто с пробегом скорее всего принесет вам много хлопот, поскольку заметить сразу все недостатки, даже опытному водителю нет никакой возможности. Надо приготовиться приобретать запчасти, краску, обивку и другое;

какую марку машины вы выберете. От этого зависит позитивное отношение к авто с учетом того, какие предпочтения лично у вас, что вы слышите об этой модели, от комплектации, наличия запасных частей и их стоимость, количество свободных мест;

наличие гидроусилителя руля для плавного поворота руля, ABS системы для проведения ступенчатого торможения, кондиционера, необходимого для поддержания комфортного температурного режима в салоне, электростеклоподъёмника, центрального замка, электроподогрева сидений, автоматической коробки передач будет способствовать вашему комфорту и уверенному поведению за рулем даже при минимальном опыте вождения;

если будущий хозяин авто – представительница «слабого пола», то выбор лучше остановить на микролитражном или малолитражном транспорте, в котором удобно умещаются дети, мало расходуется бензин, есть вместительный багажник, не требуется много финансов под ремонт;

обратите внимание на цвет авто. Желательно не покупать транспорт яркого цвета. Иначе инспектор дорожного движения будет довольно часто «тормозить» ваш автомобиль, на темной поверхности хорошо видна грязь и пыль;

стоит поставить автомобиль на гарантию, так как при поломке ее отремонтируют бесплатно, в фирменной СТО наличествуют запчасти на ваш авто.

И, наконец, оформление автомобиля в кредит возможно, но нежелательно, поскольку покупка может обернуться выплатами в размере одной – полутора машин.