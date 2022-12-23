Сколько должен отдыхать водитель?

Работа водителем, особенно водителем рейсов в другие страны, должна совершаться внимательно, потому что они управляют опасным транспортом. Человек всё время находится среди быстрых машин. Он всё время должен смотреть на дорогу, так как из-за его неправильных движений могут пострадать десятки людей. К тому же на водителя все время влияют внешние факторы, к которым можно отнести шум мотора и разных механизмов в кабине автомобиля, постоянные вибрации, грязный воздух. Но больше всего на людей влияет их внутреннее состояние, из-за чего они становятся раздражительными. Вот почему дальнобойщики должны правильно отдыхать, чтобы на дорогах всё было хорошо.

Какая норма отдыха является нормальной?

У дальнобойщиков международников есть свои нормы отдыха. Они записаны в Трудовом кодексе и международных актах двух стран, совершающих перевозки.

Согласно этим нормам и законам продолжительность работы водителя, после того как он права купил, не может превышать 40 часов в неделю. Если у дальнобойщика в трудовом договоре написано, что он должен работать 5 дней, а отдыхать 2, то время его работы составляет 8 часов в день. В случае если он работает 6 дней, а отдыхает 1 день, то время его работы должно быть 7 часов в день.

Как определить рабочее время?

Частью рабочего времени является:

Время поездки, именно управления транспортом.

Обязательный перерыв по прибытии в последний пункт поездки. Чем она длиннее, тем перерывов должно быть больше. Каждые три часа езды дают вам право на 15 минут перерыва. Это оговаривается в задании водителя.

Подготовка к выезду, и разрешение проблем, связанных с автомобилем.

Простой из-за самого дальнобойщика является частью рабочего дня.

Время, потраченное на медкомиссию.

Период, который тратиться на погрузочных пунктах, вокзалах и подобных местах.

Период, затраченный на охрану груза на пропускных пунктах. Если перевозку осуществляют двое, то рабочее время за охрану начисляется только одному.

Время, которое человек находится в транспортном средстве, но оно не движется. Это тоже зачисляется одному водителю.

Отдых водителей, которые едут в другие страны.

Основное время для отдыха — это выходной день, перерывы на обед и перерывы между длинными поездками.



Также входит во время отдыха водителей международных рейсов:

Перерыв не больше 2 часов, который нужен, чтобы отдохнуть и принять пищу.

Если дальнобойщиков два, то смена каждого не может превышать 8 часов с учётом перерывов, которые не должны быть больше двух часов. Самый короткий перерыв составляет 30 минут как минимум.

Период, затраченный на еду и отдых, не входит в рабочее время.

Продолжительность дневного отдыха включает время, отведенное на приём пищи, и она не может быть меньше, чем время общей работы за прошлый день. После полной недели работы водитель имеет право отдыхать как минимум 40 часов подряд. Это необходимая мера, чтобы дальнобойщик избавился от усталости.

Эта статья написана для водителей, чтобы показать им их права, которые очень часто нарушаются. Из-за проблем с отдыхом на дороге может возникнуть какая-то непредвиденная опасная ситуация, так что будьте внимательны и знайте свои права.