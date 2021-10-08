Ресторан, который заслуживает вашего внимания

Можно ли объединить ароматы восточной кухни и предпочтения европейского человека? На самом деле именной этой задачей и занимается ресторан клуба Split Lviv https://www.split.lviv.ua/ru/restaurant/about-restaurant.html. Здесь у вас будет возможность получить максимальное количество положительных эмоций и попробовать самую интересую и необычную еду.

Ресторан

В очень красивом и даже живописном месте, в центре старинного города, у вас будет возможность посетить этот отличный ресторан. Атмосфера в данном месте весьма интересная, старина сочетается с современным дизайном. Стоит отметить, что все имеющиеся здесь составляющие интерьера изготавливаются из высококачественных материалов на заказ.

Благодаря тому, что здесь имеется качественное звуковое сопровождение, можно добиться атмосферы расслабленности. Для зонирования помещений используется свет и звук. Стоит сказать, что имеется несколько зон в ресторане и каждая из них озвучивается в индивидуальном порядке. Благодаря данной особенности клиент может себя чувствовать максимально качественно и удобно, есть возможность и слушать приятную музыку и общаться со своим собеседником.

Очень интересной особенностью является то, что в ресторане установлено сразу 11 телевизоров, на которых у каждого желающего имеется возможность посмотреть, как происходит процедура приготовления пищи, это действительно очень интересная и необычная концепция.

Стоит сказать, что здесь действительно есть чему удивиться всем ценителям винных напитков. Именно здесь имеется возможность опробовать сразу 200 видов различного вина. Все вино храниться в специальном хранилище, где используется определенная температура. В настоящее время имеется более 700 бутылок вина.

Кухня

Что касательно кухни ресторана, то здесь готовы предложить каждому желающему действительно оригинальные и необычные блюда, которые придутся по душе каждому клиенту. Здесь можно попробовать не только классическую украинскую кухню и кухню европейских народов, но и паназиатскую и японскую кухню. Имеется возможность опробовать настоящие деликатесы, которые готовятся профессионалами своего дела. Имеется возможность попробовать весьма необычные блюда на плите WOK, что просто не может не понравиться.

В том случае, если у вас какое-то знаменательное событие, то вы вполне можете воспользоваться услугой заказа торта. Здесь смогут создать действительно праздничное настроение.

Обязательно посетите это уникальное и очень интересное место.