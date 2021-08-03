Автоматизация сварочного процесса с использованием роботов

От качества сварки металлоконструкции зависит надежность изделия. Потому в такой работе задействуют надежных работников и специального оборудования. При роботизированной сварке нет необходимости использовать человеческую рабочую силу, все выполняется в автоматическом режиме.

Что это такое?

Роботизированная сварка — выполняется автоматически при использовании сварочного оборудования. Роботы делают полностью всю роботу, включая перемещение и подачу деталей в рабочую зону, а также удаление по окончании процедуры. Чаще всего роботизированная сварка используется в промышленности

Устройство сварочного робота

Роботизированная сварка https://3dindustry.ru/roboty/robotizirovannaya-svarka.html имеет аналогичную конструкцию и принцип действия. Основная операция выполняется манипулятором в форме механической руки, что имеет несколько подвижных сочленений, что оказывают подвижность в разных направлениях. Кисти рук заканчиваются головкой, к которой и зажимается соответствующий рабочий инструмент. За счет специальной системы происходит подача нужных газов и расходных материалов в рабочую зону.

В манипуляторе вмонтировано оптическое устройство, что позволяет достичь точности во время сваривания. Управление роботом осуществляется программой, которую вводят в электронную систему управления. Механизм в движение приводиться с помощью электрических, гидравлических и пневматических приводов. Роботы имеют измерительные устройства, которые обеспечивают контроль параметров сварки.

Манипуляторы устанавливают на стационарные устройства либо на придвижные платформы. В последнем варианте применяют для сварки крупногабаритной конструкции.

Виды сварочных роботов

Для разных отраслей машиностроения применяют разные сварочные роботы, а именно:

лазерные;

дуговые;

точечные;

газовые;

плазменные.

Для каждого вида характерны свои недостатки или преимущества.

Как достичь точности при роботизированной сварке?

Основным преимуществом сварки роботами — точность. Но она достигается за счет следующих манипуляций:

позиционированного сварочного инструмента;

правильной наладкой робота;

обработанной заготовкой.

Также не стоит применять сварочную оснастку для корректировки геометрии свариваемой заготовки. Все это позволяет достичь максимальной точности при работе роботов.