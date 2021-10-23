Компания «Железная мебель»

Для того чтобы купить качественную и надежную мебель, которая бы позволяла говорить о том, что металлическая мебель становится хранителем всего самого важного, стоит обратить внимание на магазин «Железная мебель». На сегодняшний день данная сеть представляет собой комплекс специализированных магазинов, которые предлагают потребителям металлическую мебель, сейфы, а также различные системы хранения.

Преимущества магазина

Каталог включает в себя около 1500 готовых товаров Магазин работает практически без магазинов, с 9.00 утра и до 19.00. Заказы могут приниматься в любое время суток путем оформления на сайте. Есть возможность произвести оплату несколькими основными способами. Таких способов 7. Магазин имеет собственные склады, а также свой автопарк, который позволяет с большим удобством перевозить все заказы. Магазин работает как с НДС, так и без НДС Есть возможность оформить рассрочку платежа или купить товар оформив кредит.

Каждый товар, который приобретается в магазине, имеет официальную гарантию.

Что предлагает магазин

Магазин предлагает воспользоваться услугами настоящих профессионалов. В число сети входит около 26 офисов и 160 складов, которые располагаются по всей стране. При этом в офисах и на складах работают настоящие профессионалы, которые постоянно проходят обучение, сдают тесты, которые подтверждают, что специалисты владеют номенклатурой товаров, а также каждый имеет возможность рассчитывать на любую помощь со стороны персонала при выборе той или иной продукции. Кроме того, что компания имеет свой собственный автопарк, она сотрудничает с большим транспортными компаниями. Поэтому для логистической службы фирмы обеспечить своевременную доставку товара не составит труда.

Сборка, ремонт мебели и изготовление

Для того чтобы систему и мебель из железа собрать и установить, лучше всего пригласить профессионала, так как сам процесс подразумевает наличие определенных нюансов, а также особенностей. Сайт имеет все необходимое для того, чтобы произвести заказ не только товара, но и произвести качественную сборку всех деталей. Причем за качество сборки специалисты отвечают полностью и дают гарантию на выполнение своей работы.

Также, есть возможность заказать в магазине определенные товары, которые имеют не стандартный цвет или особенности конструкции. У специалистов магазина не составит труда сделать все качественно и максимально быстро.