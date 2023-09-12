Особенности приобретения и эксплуатации химических реагентов

Из школьного курса химии даже отъявленные троечники помнят, что для того, чтобы произошла химическая реакция, нужно два или больше реактива. Они взаимодействуют, а также воздействуют на другие компоненты — и в результате этого появляется новое вещество. Именно это вещество и является целью химической реакции.

Зачем нужны реактивы и как их используют

В основном они приобретаются для химических и медицинских лабораторий, поскольку там необходимо проводить опыты и изготавливать различные смеси и растворы. Химические реактивы могут быть взрывоопасными, токсичными и горючими, так что работать с ними достаточно сложно.

Хранение химических реактивов напрямую зависит от того, какие свойства они имеют:

токсичные — хранятся в закрытом шкафу, обязательно несгораемом;

огнеопасные — только в плотно закупоренных емкостях и вдали от источников высоких температур и тем более — от открытого огня;

с ядовитыми парами — только в помещении со специально оборудованной вентиляцией. Те же требования касаются и тех реактивов, которые имеют резкий запах;

светочувствительные — в затемненной таре из стекла или другой непрозрачной посуде, причем на время, когда они непосредственно не используются, их обязательно нужно ставить в шкаф.

Также существуют реактивы, которые нельзя хранить в стеклянной таре — и для них берется специальная пластиковая тара.

Химические реактивы — это всегда опасно

Поэтому важно соблюдать предосторожности как при хранении, так и при работе с ними. Существуют специальные правила техники безопасности, которыми никогда не следует пренебрегать. Самые простые касаются работы исключительно в перчатках, которые надежно защищают кожный покров, Кроме того, всегда используется маска для защиты органов дыхания, фартук и очки, закрывающие глаза — их слизистая оболочка максимально чувствительна к химическим реактивам.

Важно также уделять внимание и вопросу правильной утилизации реактивов после того, как они были использованы. Их ни в коем случае нельзя просто выбрасывать в мусорный бак, всеми утилизационными вопросами занимается специальная компания.

Приобретать реактивы лучше всего в специализированном интернет-магазине, который не только предлагает широкий ассортимент и приятные цены, но и строго соблюдает все предосторожности при доставке — в случае работы с химией это насущная необходимость.